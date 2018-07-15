Разведение речных раков в провинции Цзянсу 

Суцянь, 14 июля /Синьхуа/ — На фото — фермеры собирают речных раков на лотосовом пруду в поселке Чжунъян городского округа Суцянь /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Жители поселка разводят речных раков в лотосовом пруду, так как раки считаются в Китае популярным деликатесом. Фотографии Синьхуа/Ли Юйцзэ
Суцянь, 14 июля /Синьхуа/ — На фото — фермеры собирают речных раков на лотосовом пруду в поселке Чжунъян городского округа Суцянь /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Жители поселка разводят речных раков в лотосовом пруду, так как раки считаются в Китае популярным деликатесом. Фотографии Синьхуа/Ли Юйцзэ
Суцянь, 14 июля /Синьхуа/ — На фото — фермеры собирают речных раков на лотосовом пруду в поселке Чжунъян городского округа Суцянь /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Жители поселка разводят речных раков в лотосовом пруду, так как раки считаются в Китае популярным деликатесом. Фотографии Синьхуа/Ли Юйцзэ
Суцянь, 14 июля /Синьхуа/ — На фото — фермеры собирают речных раков на лотосовом пруду в поселке Чжунъян городского округа Суцянь /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Жители поселка разводят речных раков в лотосовом пруду, так как раки считаются в Китае популярным деликатесом. Фотографии Синьхуа/Ли Юйцзэ
Суцянь, 14 июля /Синьхуа/ — На фото — фермеры собирают речных раков на лотосовом пруду в поселке Чжунъян городского округа Суцянь /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Жители поселка разводят речных раков в лотосовом пруду, так как раки считаются в Китае популярным деликатесом. Фотографии Синьхуа/Ли Юйцзэ