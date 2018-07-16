Миллионы трупов и сказочные богатства азиатского Гитлера

Грязный Пол

«Лента.ру» продолжает цикл статей, посвященных роскошной жизни диктаторов и тиранов. В прошлый раз мы рассказывали об императоре Эфиопии Хайле Селассие I. Он обожал фотографироваться со своими львами, наводя ужас на подданных. Будучи маленького роста, император нанял личного «подушечного», который подкладывал ему подушку, когда Хайле Селассие I садился на трон. Монарх любил вычурные костюмы, украшенные драгоценными камнями, и спускал деньги на строительство дворцов, которые посещал от силы один раз. На этот раз речь пойдет об одном из самых кровавых диктаторов ХХ века, которого называют азиатским Гитлером. В период его правления в стране погибли и пропали без вести более трех миллионов человек. В самый разгар террора в Камбоджу приезжали иностранные делегации, и все гости были в полном восторге от этой страны.

Колонна черных, отполированных до блеска автомобилей Mercedez катила по пустынным улицам большого города. Вокруг не было ни души, кроме людей в черной военной форме и красных шарфах на плечах. Среди них явно были подростки — и все были вооружены. Молодые солдаты наблюдали, как машины везут зарубежных гостей к главному отелю города.

Американцы Элизабет Беккер и Ричард Дадмен были первыми журналистами, посетившими Демократическую Кампучию (государство, существовавшее на территории Камбоджи в период с 1975 по 1979 год — прим. «Ленты.ру») и при этом не принадлежали к социалистическому лагерю. Позже они вспоминали, как впервые увидели спокойного и элегантного человека в серебристом костюме. «Какие ухоженные изящные руки», — удивленно подумали гости. Было сложно поверить, что перед ними — один из самых кровавых и безжалостных диктаторов ХХ века.

Салот Сар, которого в Камбодже называли «Брат номер один», известный всему миру кровавый деспот Пол Пот (он взял псевдоним, который был сокращением от французского politique potentielle — «политика возможного») сидел в мягком кресле, вокруг стояли его соратники. В нагрудных карманах каждого торчало несколько шариковых ручек — чем их больше, тем выше партийный статус. У кхмерского вождя их было пять.

Первый среди равных

У Пол Пота, лидера «красных кхмеров», был масштабный план по внедрению нового социалистического порядка в Камбодже. Полный отказ от всевозможных благ, денег, образования, а взамен — аскеза, тяжелый труд и дисциплина во имя всеобщего равенства. Сперва новый вождь вел скромный образ жизни, который символизировал новый порядок в стране. Однако длилось это недолго. Уничтожившему на корню экономику страны кампучийскому лидеру даже не нужны были деньги на особые прихоти. Выгнав из столицы на рисовые поля практически всех жителей, Пол Пот окружил себя верными соратниками и слугами.

Он не строил роскошных дворцов — в его распоряжении был весь город, он мог поселиться где пожелает. «Домом номер один» стало красивое прибрежное здание XIX века, бывшая резиденция французского губернатора. Элегантная мебель, хрустальные люстры — интерьер был богатым, но не вызывающим. Кондиционеры всегда обеспечивали приятную прохладу, в то время как в остальной стране электричество было роскошью.

Все это сильно диссонировало с образом жизни, который пропагандировали в новой Кампучии. Несмотря на громкие слова про социализм и абсолютное равенство, Пол Пот не гнушался пользоваться благами, которые были недоступны остальному населению. Боле того, простым людям вообще запрещалось иметь какие-либо излишества. Тем, кто ослушался, грозила смерть.

О зверствах Пол Пота слагали легенды. Считалось, что в свои отряды он набирал сельскую молодежь. Многим палачам не исполнилось и 18 лет. Их жертвам было еще меньше — часто они оказывались за решеткой уже в десятилетнем возрасте. Здесь их наравне с другими заключенными били, пытали и в конце концов убивали.

Расстрелы в стране не практиковались — пули для молодой Демократической Кампучии были слишком дорогим удовольствием. Так что казнили заключенных с помощью подручных средств типа лопат, ножей, молотков, железных труб, крючьев и в особенности мотыг. Порой целые группы людей палачи обвязывали колючей проволокой, по которой пускали ток.

За 3 года и 8 месяцев «красные кхмеры» ввергли страну в средневековое состояние. В протоколе Комиссии по расследованию преступлений режима Пол Пота от 1983 года говорилось, что за период между 1975-м и 1978 годами погибли свыше 2,7 миллиона человек, еще 568 тысяч пропали без вести.

Выходец из крестьянской семьи, лидер «красных кхмеров» сформулировал для своих неграмотных сторонников довольно простую программу: путь к счастливой жизни лежит через отказ от современных западных ценностей, через уничтожение городов, являющихся «носителями тлетворной заразы», и «перевоспитание их жителей».

Пол Пот развернул политику изоляции страны, и о том, что в ней в действительности происходило, имели весьма смутное представление и Москва , и в Вашингтон, и даже в Пекин, ближайший союзник Пол Пота. В просачивающуюся информацию о сотнях тысяч расстрелянных, умерших во время переселения из городов и от непосильного принудительного труда, попросту отказывались верить.

Особая диета

В стране бушевала малярия и кишечная инфекция, но спасать людей было некому. Всех квалифицированных врачей расстреляли — уж слишком они выделялись своей образованностью среди деклассированного общества. Страдал от расстройств пищеварения и кхмерский вождь. Однако пока простые крестьяне питались мизерными порциями риса, которые выдавали трудовые надзиратели, «брат номер один» сидел на весьма изысканной диете. Помимо традиционного риса с рыбным соусом для него готовили оленину, мясо кабана и кобры.

Вождь обожал заграничные деликатесы и лакомился устрицами, утиными яйцами, японским печеньем, швейцарским сыром. Каждый день он пил свежевыжатый апельсиновый сок. На столе всегда были свежие фрукты и вино, которое изымали из заброшенных погребов Пномпеня или привозили из Китая . Не отказывался вождь и от дорогого бренди.

Сравнивая фотографии кхмерской элиты до и после захвата власти в Камбодже, легко заметить, как округлились их лица, а пиджаки явно увеличились в размерах. Роскошные застолья омрачало лишь одно — Пол Пот страшно боялся, что его отравят. Все продукты по приказу вождя обрабатывались марганцевым раствором. Любой повар мог распрощаться с жизнью при первых признаках недомогания диктатора.

Безликий культ

Одевался Пол Пот скромно. Немногочисленные иностранцы, посетившие Пномпень, отмечали, что особым вкусом вождь не отличался. Навещая своего вдохновителя Мао Цзэдуна в Пекине, кампучийский генсек облачался в элегантный костюм в китайском стиле. В повседневной жизни он предпочитал обычную белую рубашку и костюм простого кроя.

Пол Пот был весьма скрытным правителем. Он не выступал перед многотысячной толпой, крайне редко посещал другие страны. Даже его народ толком не знал, как выглядит «брат номер один». Помимо Мао, только лидер КНДР Ким Ир Сен и румынский диктатор Николае Чаушеску были на короткой ноге с Пол Потом.

Впрочем, исследователи полагают, что кхмерский вождь мечтал развить в стране свой культ личности, однако он просто не успел реализовать эти планы. Так, в концентрационных тюрьмах были найдены портреты вождя, написанные заключенными. Нашли и формы для бетонных и серебряных бюстов Пол Пота.

Один из выживших заключенных тюрьмы «S-21» Ванн Нат рассказал журналисту и исследователю Дэвиду Эшли о проекте скульптуры Пол Пота:

«Мы должны были придумать революционный монумент. Сначала рисунок показали Нуон Чеа («брат номер два», соратник вождя — прим. «Ленты.ру»), который его одобрил. Потом набросок предполагалось показать Пол Поту, чтобы получить и его одобрение.

Скульптурная композиция напоминала китайские и корейские памятники и изображала Пол Пота во главе шеренги людей. Его правая рука была выброшена вверх, а в левой он сжимал экземпляр революционных сочинений. Фигура Пол Пота была единственной, наделенной индивидуальностью. Позади него стояло несколько людей, изображавших прогрессивное развитие революционной борьбы: они начинали с топоров и ножей, а заканчивали современным оружием и Б-40 (ракетная пусковая установка)».

Считается, что кхмеры планировали расчистить место для монумента, разрушив один из храмов. Однако в конце декабря 1978 года в страну вторглись вьетнамские войска и семиметровый Пол Пот, который должен был восхвалять безжалостного диктатора, так и остался на бумаге.

Погребение в куче мусора

Политика Пол Пота заставляла бунтовать его бывших соратников, а также прежде верные главе государства воинские части, считавшие происходящее ничем не оправданным кровавым безумием. Мятежи подавлялись безжалостно, бунтовщиков казнили самыми жестокими способами, но их число продолжало расти.

В декабре 1978 года Вьетнам решил, что с него довольно. Части вьетнамской армии вторглись в Кампучию с целью свержения режима Пол Пота. Наступление развивалось стремительно, и уже 7 января 1979 года Пномпень пал. Власть была передана созданному в декабре 1978 года Единому фронту национального спасения Кампучии. Еще 20 лет после падения режима Пол Пота «красные кхмеры» вели партизанскую войну, разместив лагерь в джунглях на территории Таиланда . Многие погибли в этом противостоянии, а некоторых Пол Пот уничтожал сам, подозревая в измене.

Однако кровавый вождь до последнего не признавал себя виновным в гибели более двух миллионов человек. «Моя совесть чиста», сказал он журналисту Нейту Тейеру в 1997 году за шесть месяцев до смерти.

«Моя политика была правильной… Всё, что я делал, я делал для своей страны».

18 апреля 1998 года тело Пол Пота сожгли на куче мусора и веток. На кремации не было ни официальных лиц, ни семьи вождя. Он умер в нищете и грязи, в какой умирали сотни тысяч жертв его тирании.