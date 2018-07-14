КНДР хочет принять участие в клубном ЧМ по художественной гимнастике в Японии

Мировое первенство по художественной гимнастике среди клубов состоится в японской префектуре Гумма 27-30 сентября.

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