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КНДР хочет принять участие в клубном ЧМ по художественной гимнастике в Японии
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КНДР хочет принять участие в клубном ЧМ по художественной гимнастике в Японии 

Газета.Ru 1 час назад
КНДР планирует принять участие в клубном чемпионате мира по художественной гимнастике Aeon Cup в Японии. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства Kyodo, северокорейская сторона обратилась с данным пожеланием к президенту Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, который на днях посетил с визитом Пхеньян.
Мировое первенство по художественной гимнастике среди клубов состоится в японской префектуре Гумма 27-30 сентября.
Ранее сообщалось, что вице-премьер КНДР, председатель Корейской футбольной ассоциации Ли Рен Нам посетит церемонию закрытия чемпионата мира 2018 года в России.
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