Ещё
Си Цзиньпин встретился с тайваньской делегацией во главе с Лянь Чжанем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Си Цзиньпин встретился с тайваньской делегацией во главе с Лянь Чжанем 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Пекин, 13 июля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в пятницу в Пекине встретился с делегацией представителей различных кругов Тайваня во главе с бывшим председателем партии Гоминьдан Лянь Чжанем.
"Мы в полной мере уверены и способны твердо держаться правильного направления, работать для мирного развития отношений между берегами Тайваньского пролива и продвигать процесс мирного воссоединения Китая", отметил он на встрече, состоявшейся в Доме народных собраний.
Си Цзиньпин призвал соотечественников по обе стороны пролива работать вместе, чтобы соблюдать консенсус 1992 года, воплощающий принцип одного Китая, и решительно выступать против «независимости Тайваня».
Он также подчеркнул необходимость расширить и углубить обмен и сотрудничество в различных областях между берегами пролива, улучшить родственные связи между соотечественниками и их благополучие. По его словам, они должны совместными усилиями написать новую главу великого возрождения китайской нации. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Полная денуклеаризация Корейского полуострова вышла на начальный этап -- премьер- министр Республики Корея В МИДе рассказали о предстоящей зарубежной поездке председателя КНР Си Цзиньпина Срочно: Китай и Германия договорились противостоять протекционизму
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Путин созывает всех послов на встречу в МИД41
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений
Крымский мост разоряет Украину279
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение