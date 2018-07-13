Си Цзиньпин встретился с тайваньской делегацией во главе с Лянь Чжанем

Пекин, 13 июля / Синьхуа / — Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в пятницу в Пекине встретился с делегацией представителей различных кругов Тайваня во главе с бывшим председателем партии Гоминьдан Лянь Чжанем.

"Мы в полной мере уверены и способны твердо держаться правильного направления, работать для мирного развития отношений между берегами Тайваньского пролива и продвигать процесс мирного воссоединения Китая ", отметил он на встрече, состоявшейся в Доме народных собраний.

Си Цзиньпин призвал соотечественников по обе стороны пролива работать вместе, чтобы соблюдать консенсус 1992 года, воплощающий принцип одного Китая, и решительно выступать против «независимости Тайваня».

Он также подчеркнул необходимость расширить и углубить обмен и сотрудничество в различных областях между берегами пролива, улучшить родственные связи между соотечественниками и их благополучие. По его словам, они должны совместными усилиями написать новую главу великого возрождения китайской нации. -0-