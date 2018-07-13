В МИДе рассказали о предстоящей зарубежной поездке председателя КНР Си Цзиньпина

Сенегал, Руанду и Пекин, 13 июля / Синьхуа / — Председатель КНР Си Цзиньпин 19-24 июля посетит с государственными визитами ОАЭ ЮАР , 25-27 июля он примет участие в 10-й встрече руководителей стран БРИКС Йоханнесбурге , а 27-28 июля — нанесет дружественный визит в Маврикий во время транзита. В пятницу о предстоящей поездке главы государства рассказали журналистам заместитель министра иностранных дел Кун Сюанью и помощник министра иностранных дел Чжан Цзюнь.

Это будет первая зарубежная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на пост председателя КНР в марте текущего года, она проходит на фоне глубоких перемен в международной обстановке и в качестве крупного внешнеполитического мероприятия для Китая, ориентированного на развивающиеся страны, отметил Кун Сюанью.

Данная поездка, отметил замминистра, будет важна для повышения уровня отношений Китая с ОАЭ, продвижения реализации инициативы «Пояс и путь» в районе Персидского залива, содействия миру и стабильности на Среднем Востоке. Она будет способствовать дальнейшему углублению политического взаимодоверия между Китаем и странами Африки, помощи друг другу в развитии и обмену полезными идеями в рамках построения китайско-африканского сообщества единой судьбы, заявил замминистра. Это, по его словам, будет способствовать расширению спектра вопросов, по которым у сторон общее понимание, к саммиту Форума китайско-африканского сотрудничества, который пройдет в Пекине в сентябре.

Си Цзиньпина ожидает горячий прием в странах, которые он посетит с визитом. Как отметил Кун Сюанью, это будет первый за последние 29 лет визит главы китайского государства в ОАЭ. Си Цзиньпин встретится с вице-президентом и премьер-министром этой страны Мухаммедом Бен Рашидом аль Мактумом и наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном, в ходе визита, как ожидается, будет подписан пакет двусторонних договоренностей в таких сферах, как реализация инициативы «Пояс и путь», сотрудничество по производственным мощностям, энергетика, сельское хозяйство, финансы, таможенные, научно-исследовательские и гуманитарные связи.

В последний раз председатель КНР посещал Сенегал 9 лет назад. Для Си Цзиньпина же это будет первое посещение Западной Африки. Китайский лидер проведет переговоры с сенегальским президентом Маки Саллом для углубленного обмена мнениями о развитии двусторонних отношений и по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, они будут присутствовать на подписании пакета двусторонних документов о сотрудничестве, сообщил Кун Сюанью.

Впервые в истории двусторонних отношений председатель КНР приезжает в Руанду. Как сообщил замминистра, Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом африканской страны Полем Кагаме , вместе они будут присутствовать на подписании документов, призванных вывести практическое сотрудничество двух стран на новый уровень.

Визит в ЮАР — третий для Си Цзиньпина государственный визит в эту страну. Запланированы переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Лидеры двух стран также посетят торжества в честь 20-й годовщины установления дипотношений между КНР и ЮАР, проинформировал Кун Сюанью.

Си Цзиньпин посетит Маврикий транзитом, возвращаясь в Китай. Это будет первый за последние 9 лет визит председателя КНР в эту страну. Си Цзиньпин проведет встречу с премьер-министром Маврикия Правиндом Джагнотом для углубленного обмена мнениями по вопросам развития двусторонних отношений и практического сотрудничества, будут затронуты также международные и региональные темы, представляющие взаимный интерес, сообщил замглавы МИДа

Чжан Цзюнь отметил, что 10-я встреча руководителей стран БРИКС пройдет в Йоханнесбурге, ЮАР, 25-27 июля. В ней будет принимать участие председатель Си Цзиньпин.

Это станет важным дипломатическим действием Китая, ориентированным на нарождающиеся рынки и развивающиеся государства. Китай уделяет серьезное внимание сотрудничеству в рамках БРИКС, свидетельством тому стало то, что предстоящая встреча станет шестой по счету встречей руководителей стран БРИКС, которая пройдет с участием председателя Си Цзиньпина или под его председательством.

Роль, которую играет Китай в содействии и направлении сотрудничества в рамках БРИКС, получила достаточное одобрение от соответствующих сторон. Текущий год — начальный год реализации второго «золотого десятилетия» сотрудничества БРИКС. Йоханнесбургская встреча пройдет в знаменательный момент, когда в этом году страны БРИКС отмечают десятилетие встречи их руководителей, что заслуживает всеобщего внимания, сказал китайский дипломат.

На полях встречи председатель Си Цзиньпин примет участие в бизнес-форуме стран БРИКС, переговорах руководителей стран БРИКС в узком и расширенном составах, неформальном собрании по случаю десятилетия встречи руководителей стран БРИКС, диалоге руководителей стран БРИКС с руководителями стран Африки, диалоге в формате «БРИКС плюс» и других мероприятиях. На них председатель Си Цзиньпин проведет с руководителями других стран детальный обмен мнениями по международной ситуации, сотрудничеству БРИКС, а также по вопросам международной и региональной повестки дня, представляющим взаимный интерес. Председатель Си Цзиньпин проведет двусторонние встречи с руководителями ряда стран.

Чжан Цзюнь отметил, что по итогам предстоящей встречи будет опубликована «Йоханнесбургская декларация».

Далее он подчеркнул, что Йоханнесбургская встреча, следуя тенденции сотрудничества, наметившейся на Сямэньской встрече, пройдет на тему «БРИКС в Африке: стремление к инклюзивному росту и общему процветанию в эпоху четвертой промышленной революции».

Китайская сторона высоко ценит усилия, прилагаемые ЮАР для подготовки к встрече, готова вместе с ЮАР и другими сторонами совместно содействовать ее успешному проведению, придав новый стимул сотрудничеству в рамках БРИКС. Так совместные усилия будут направлены на усиление солидарности БРИКС и углубление стратегического партнерства, обогащение содержанием практического сотрудничества благодаря возможностям, предоставленным новой промышленной революцией, совершенствование системы глобального управления, высоко неся знамя мультилатерализма, а также усиление институционального строительства с целью обеспечения стабильного и долгосрочного развития сотрудничества в рамках БРИКС.

Чжан Цзюнь выразил уверенность, что под политическим руководством руководителей пяти стран, страны БРИКС несомненно внесут еще больший вклад в содействие глобальному миру и развитию, формирование международных отношений нового типа и создание сообщества единой судьбы человечества. -0-