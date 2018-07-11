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Посол Южной Кореи: Сеул и Москва должны привлечь Пхеньян к инициативе «девяти мостов»
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Посол Южной Кореи: Сеул и Москва должны привлечь Пхеньян к инициативе «девяти мостов» 

ТАСС 11 июля 2018
СЕУЛ, 11 июля. /ТАСС/. Южная Корея и Россия должны привлечь КНДР к проектам в рамках инициативы «девяти мостов». Такое мнение высказал бывший посол Южной Кореи в Москве, глава Российско-корейского диалога Ли Гю Хён на встрече с российскими журналистами в среду.
Ранее президент Республики Корея Мун Чжэ Ин высказал инициативу по развитию сотрудничества с РФ в девяти направлениях, среди которых: судостроение, развитие портов, использование и развитие Северного морского пути, нефтегазовая сфера, развитие железных дорог, электроэнергетика, создание рабочих групп по различным экономическим вопросам, сельское хозяйство и рыболовство.
"В будущем необходимо привлекать экспертов Северной Кореи для обсуждения реализации инициативы", — отметил дипломат. Он также обратил внимание на то, что для создания газопровода и электросетей необходимо пройти через территорию КНДР, именно этим обусловлена такая необходимость.
"Молодой лидер Северной Кореи [Ким Чен Ын] имеет отличающуюся от предыдущих лидеров позицию и проводит другую политику, поэтому я думаю, что это окажет хорошее влияние на сотрудничество между двумя Кореями и Россией", — добавил собеседник.
По его словам, проекты в сфере энергетики, электроснабжения и железных дорог невозможно реализовывать на частном уровне, поэтому правительства должны сотрудничать в трехстороннем формате. «В изменяющихся условиях на Корейском полуострове странам необходимо прилагать усилия для реализации трехстороннего сотрудничества», — заключил бывший посол.
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