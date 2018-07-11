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СМИ: делегация Сеула посетит Пхеньян для обсуждения трехстороннего сотрудничества с РФ
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СМИ: делегация Сеула посетит Пхеньян для обсуждения трехстороннего сотрудничества с РФ 

ТАСС 11 июля 2018
ТАСС, 11 июля. Делегация Республики Корея во главе с председателем Комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте страны Сон Ён Гилем 13 июля прибудет в северокорейский город Раджин.
Как сообщило в среду агентство Yonhap, там она примет участие в организованном Россией семинаре, посвященном вопросам трехстороннего экономического сотрудничества.
В четверг делегация прилетит во Владивосток, откуда далее отправится на поезде в КНДР. В Раджине участники семинара также ознакомятся с промышленными площадками, портовой инфраструктурой и другими объектами.
Одним из перспективных совместных проектов для трех стран может стать транспортировка грузов из Южной Кореи через территорию КНДР в Россию и далее в Европу. В Сеуле ранее заявляли, что ожидают восстановления железнодорожного сообщения между российской станцией Хасан и северокорейским портом Раджин в рамках сопряжения Транссиба и Транскорейской магистрали к 2020 году.
По итогам встречи президентов России и Южной Кореи Владимира Путина и Мун Чжэ Ина 22 июня в Москве был подписан меморандум между РЖД и Корейскими железными дорогами (Korail), в котором стороны выразили готовность к проработке условий организации железнодорожных перевозок в сообщении Республика Корея — Россия — Европа, включая трехсторонний проект соединения Транскорейской железной дороги и Транссибирской магистрали с участием КНДР, Республики Корея и РФ.
По предварительным оценкам РЖД, сопряжение может обойтись в $3-4 млрд
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