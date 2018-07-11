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Завершено смыкание Моста дружбы Китая и Мальдив
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Завершено смыкание Моста дружбы Китая и Мальдив 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Мале, 10 июля /Синьхуа/ — Накануне было успешно завершено смыкание стальных коробчатых балок между 20-й и 21-й опорами Моста дружбы Китая и Мальдив. Это ключевой момент в строительстве большого моста, которое проходит при участии Китая. Фотографии Синьхуа/Ду Цайлян
Мале, 10 июля /Синьхуа/ — Накануне было успешно завершено смыкание стальных коробчатых балок между 20-й и 21-й опорами Моста дружбы Китая и Мальдив. Это ключевой момент в строительстве большого моста, которое проходит при участии Китая. Фотографии Синьхуа/Ду Цайлян
Мале, 10 июля /Синьхуа/ — Накануне было успешно завершено смыкание стальных коробчатых балок между 20-й и 21-й опорами Моста дружбы Китая и Мальдив. Это ключевой момент в строительстве большого моста, которое проходит при участии Китая. Фотографии Синьхуа/Ду Цайлян
Мале, 10 июля /Синьхуа/ — Накануне было успешно завершено смыкание стальных коробчатых балок между 20-й и 21-й опорами Моста дружбы Китая и Мальдив. Это ключевой момент в строительстве большого моста, которое проходит при участии Китая. Фотографии Синьхуа/Ду Цайлян
Мале, 10 июля /Синьхуа/ — Накануне было успешно завершено смыкание стальных коробчатых балок между 20-й и 21-й опорами Моста дружбы Китая и Мальдив. Это ключевой момент в строительстве большого моста, которое проходит при участии Китая. Фотографии Синьхуа/Ду Цайлян
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