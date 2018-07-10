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Спецдокладчик ООН рассказал о судьбе сбежавших на Юг официанток из КНДР
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Спецдокладчик ООН рассказал о судьбе сбежавших на Юг официанток из КНДР 

РИА Новости 6 часов назад
ТОКИО, 10 июл — РИА Новости. Специальный докладчик ООН по правам человека в КНДР Томас Охеа Кинтана, выступая в Сеуле, отметил, что некоторые из якобы сбежавших на Юг официанток северокорейского ресторана в Китае «не знали, куда они едут», сообщило агентство Киодо.
"Среди тех, кто приехал в Южную Корею, были и такие, кто не знал, куда они едут", — приводит агентство слова Кинтаны.
Проблема 12 сотрудниц северокорейского ресторана «Рюгён» в Китае, которые были доставлены через Таиланд и Лаос в Южную Корею в 2016 году, Севером и Югом трактуется по-разному. Южная Корея утверждает, что они попросили убежища и приехали на Юг по собственному желанию. КНДР настаивает на том, что они были вывезены насильно.
Свою помощь в решении проблемы уже предложил и Международный комитет Красного Креста.
Однако не так давно в одном телеинтервью директор этого ресторана, который вместе с девушками прибыл тогда в Южную Корею, рассказал, что уговорил их бежать по указаниям южнокорейских спецслужб.
Кинтана в декабре прошлого года заявлял о том, что «есть обеспокоенность в связи с тем, действительно ли официантки уехали добровольно».
Американский телеканал CNN также передавал интервью с семью другими официантками ресторана «Рюгён», которые вернулись из Нинбо в Пхеньян. Они утверждали, что вывоз 12 официанток в Сеул был организован обманным путем директором ресторана и южнокорейским бизнесменом по указаниям властей Южной Кореи. Вывезенным официанткам было сказано, что их переводят на работу в другую страну в Юго-Восточной Азии, собрали и вывезли в Южную Корею, представив это как побег. Бывшее правительство Южной Кореи не позволило встретиться с 12 официантками даже юристам.
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