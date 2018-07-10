Спецдокладчик ООН рассказал о судьбе сбежавших на Юг официанток из КНДР

ТОКИО, 10 июл — РИА Новости . Специальный докладчик ООН по правам человека в КНДР Томас Охеа Кинтана, выступая в Сеуле , отметил, что некоторые из якобы сбежавших на Юг официанток северокорейского ресторана в Китае «не знали, куда они едут», сообщило агентство Киодо.

"Среди тех, кто приехал в Южную Корею, были и такие, кто не знал, куда они едут", — приводит агентство слова Кинтаны.

Проблема 12 сотрудниц северокорейского ресторана «Рюгён» в Китае, которые были доставлены через Таиланд Лаос в Южную Корею в 2016 году, Севером и Югом трактуется по-разному. Южная Корея утверждает, что они попросили убежища и приехали на Юг по собственному желанию. КНДР настаивает на том, что они были вывезены насильно.

Однако не так давно в одном телеинтервью директор этого ресторана, который вместе с девушками прибыл тогда в Южную Корею, рассказал, что уговорил их бежать по указаниям южнокорейских спецслужб.

Кинтана в декабре прошлого года заявлял о том, что «есть обеспокоенность в связи с тем, действительно ли официантки уехали добровольно».