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Си Цзиньпин призвал арабский мир к противостоянию экстремизму в интернете
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Си Цзиньпин призвал арабский мир к противостоянию экстремизму в интернете 

РИА Новости 6 часов назад
ПЕКИН, 10 июл — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник призвал арабские страны к совместному продвижению идеалов мира и справедливости, а также к борьбе с проявлениями экстремизма и разжигания ненависти в интернете.
"Крайне важно совместно работать над созданием здоровой киберсреды и киберкультуры, совместно противостоять распространению в сети экстремистского контента и агрессивных высказываний, разжигающих ненависть", — заявил лидер КНР, выступая с приветственной речью на церемонии открытия 8-й встречи министров иностранных дел форума китайско-арабского сотрудничества в Пекине.
Си Цзиньпин подчеркнул, что «Китай и арабские страны должны постоянно продвигать взаимное изучение и принятие, цивилизации остаются процветающими посредством постоянного взаимодействия друг с другом».
Китайский лидер отметил, что китайскую и арабскую цивилизации объединяет длительная история поддержки друг друга, а в настоящее время у них еще больше причин набираться друг у друга сил и мудрости.
"Мы совместно должны распространять посыл и идею о мире, гармонии и справедливости, одним из путей достижения этого может стать успешное поддержание межцивилизационного диалога между Китаем и арабскими странами и принятие совместных усилий по искоренению экстремизма", — добавил он.
По словам Си Цзиньпина, крайне важно и необходимо устранять имеющееся недопонимания путем диалога, решать разногласия на основе терпимости, создавать атмосферу, где преобладают хорошие поступки и искренность.
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