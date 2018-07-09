МИД КНР сообщил новую информацию о ходе поисково-спасательных работах после инцидента с туристическими судами у острова Пхукет в Таиланде 

Пекин, 9 июля /Синьхуа/ — Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на состоявшейся сегодня очередной ведомственной пресс-конференции предоставила новую информацию о ходе поисково-спасательных работ после того, как у острова Пхукет в Таиланде перевернулись суда с туристами. По подтвержденным данным, в числе их пассажиров было 127 китайских граждан, 5 из которых не поднимались на борт, фактически на судах находились 122 человека. 75 человек из их числа были спасены, 41 человек погиб, еще шестеро пропали без вести. В настоящее время направленные китайской стороной бригады спасателей прилагают все силы и совместно с таиландской стороной ведут поиск и спасение.
Хуа Чуньин сообщила, что китайская сторона потребовала от таиландской стороны продолжить расширение масштабов подводных поисков и мобилизовать силы всех сторон для увеличения интенсивности поисков. Таиландская сторона заявила, что поисково-спасательные работы не прекратятся, пока не будет установлено местонахождение пропавших китайских туристов. Посольство и консульства КНР в Таиланде, а также совместная рабочая группа китайского правительства совместно с таиландской стороной окажут всемерную помощь пострадавшим туристам и их родственникам и будут поддерживать с таиландской стороной тесные контакты по вопросам хранения останков погибших и их опознания. Таиландской стороной на Пхукете созданы 3 центра связи с родственниками китайских туристов и один приемный центр для содействия в урегулировании последствий инцидента с погибшими, пострадавшими и их родственниками, включая предоставление транспортных услуг, питания и проживания.
По словам Хуа Чуньин, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча 8 июля направил председателю КНР Си Цзиньпину и премьеру Госсовета КНР Ли Кэцяну собственноручно подписанное письмо по поводу инцидента с туристическими судами на Пхукете, в котором выразил глубокую скорбь по погибшим в инциденте, а также искренние соболезнования родственникам погибших и пострадавшим. В тот же день министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвинай направил телеграмму с соболезнованиями члену Госсовета КНР, министру иностранных дел Ван И. —0—