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Tesla построит крупный завод в Китае
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Tesla построит крупный завод в Китае 

Свободная пресса 8 часов назад
Фото: 3Dnews.ru
Американская автомобильная компания Tesla построит в городке Линьган, расположенном в окрестностях Шанхая, крупный завод, который будет заниматься разработкой, производством и продажей автомобилей, которые полностью ездят на электричестве.
Предполагаемый объём производства достигнет 500 тыс. автомобилей в год. Это крупнейший в истории Шанхая проект по производству на иностранном капитале. Таким образом, первый завод Tesla официально откроется в Китае, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.
По мнению местных экспертов, строительство в КНР предприятия американского производителя электромобилей, будет способствовать постепенному освоению компанией крупнейшего в мире рынка автомобилей на новых источниках энергии.
Вместе с этим, создание завода усилит рыночную конкуренцию в Китае, будет способствовать технологической модернизации местных предприятий, тем самым, даст толчок стремительному развитию автомобилей на новых источниках энергии в КНР.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Пекине построили более 30 дорог для тестирования беспилотных автомобилей.
Справка «СП»
Tesla (ранее Tesla Motors) — американская компания, производитель электромобилей и (через свой филиал SolarCity) решений для хранения электрической энергии.
Компания была основана в июле 2003 года Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом. Однако сама компания считает Илона Маска, Джеффри Брайана Штробеля и Иэна Райта её сооснователями. Названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы.
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