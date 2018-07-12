Tesla построит крупный завод в Китае

Американская автомобильная компания Tesla построит в городке Линьган, расположенном в окрестностях Шанхая , крупный завод, который будет заниматься разработкой, производством и продажей автомобилей, которые полностью ездят на электричестве.

Предполагаемый объём производства достигнет 500 тыс. автомобилей в год. Это крупнейший в истории Шанхая проект по производству на иностранном капитале. Таким образом, первый завод Tesla официально откроется в Китае , пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.

По мнению местных экспертов, строительство в КНР предприятия американского производителя электромобилей, будет способствовать постепенному освоению компанией крупнейшего в мире рынка автомобилей на новых источниках энергии.

Вместе с этим, создание завода усилит рыночную конкуренцию в Китае, будет способствовать технологической модернизации местных предприятий, тем самым, даст толчок стремительному развитию автомобилей на новых источниках энергии в КНР.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Пекине построили более 30 дорог для тестирования беспилотных автомобилей.

Справка «СП»

Tesla (ранее Tesla Motors) — американская компания, производитель электромобилей и (через свой филиал SolarCity) решений для хранения электрической энергии.

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