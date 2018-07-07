Дутерте поспорил на пост президента о существовании Бога

Филиппинский президент Родриго Дутерте пообещал уйти в отставку в случае, если ему докажут существование Бога. По его словам, ему хватит одного единственного свидетеля и фотографии (селфи), которая бы доказывала, что у человека есть возможность говорить с Богом и видеть его.

В то же время, политик предположил существование некой высшей силы, которая поддерживает порядок в космосе, пишет Associated Press

На минувшей неделе Дутерте шокировал соотечественников, назвав Бога «тупицей» и «сукиным сыном». Президент Филиппин использовал эти эпитеты, комментируя догмат о первородном грехе, который вызывает у него глубокое возмущение.