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Дутерте поспорил на пост президента о существовании Бога
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Дутерте поспорил на пост президента о существовании Бога 

News.ru 21 час назад
Фото: Reuters
Филиппинский президент Родриго Дутерте пообещал уйти в отставку в случае, если ему докажут существование Бога. По его словам, ему хватит одного единственного свидетеля и фотографии (селфи), которая бы доказывала, что у человека есть возможность говорить с Богом и видеть его.
В то же время, политик предположил существование некой высшей силы, которая поддерживает порядок в космосе, пишет Associated Press.
На минувшей неделе Дутерте шокировал соотечественников, назвав Бога «тупицей» и «сукиным сыном». Президент Филиппин использовал эти эпитеты, комментируя догмат о первородном грехе, который вызывает у него глубокое возмущение.
Ранее News.ru рассказывал о том, что Дутерте отправил «к чёрту» докладчика ООН.
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