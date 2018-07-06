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Какие у Кореи есть территориальные претензии к России
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Какие у Кореи есть территориальные претензии к России 

Кириллица 6 июля 2018
Фото: Кириллица
У Южной Кореи нет с Россией даже общих границ. И основанием для претензий является территория, ныне принадлежащая Северной Корее, не до конца разграниченная с тех времен, когда земли нынешних двух корейских государств, являлись вассальными по отношению к Китаю.
Остров Ноктундо на границе КНДР и России
Остров Ноктундо (российское название Олений) расположен на реке Туманная, протекающей на границе российского Приморского края, Китая и Северной Кореи. Остров был передан Российской империи еще в результате подписания Пекинского договора с Китаем в 1860 году. Однако, произошло это без учета мнения и согласия вассальной Китаю Кореи, которая контролировала эту территорию еще с XV века.
Благодаря дружественным и союзным отношениям Корейской Народно-демократической республики и СССР, вопрос о территориальной принадлежности острова Ноктундо, площадью 32 кв.километра не поднимался даже после создания Северной Кореи как отдельного государства вплоть до 1980-х годов. Еще в 1957 году при подписании конвенции СССР и КНДР о порядке разграничения пограничных споров, река Туманная была объявлена сферой влияния двух государств, но при этом, не была проведена делимитация границы.
В 1984 году начался процесс более детального и обстоятельного разграничения этих территорий. В 1985 году был подписан договор между Советским Союзом и Северной Кореей о прохождении линии границы двух государств, которая в случае с рекой Туманной была проведена в соответствии с общепринятой практикой в середине русла реки. С 1986 по 1990 годы была проведена процедура демаркации советско-корейской границы.
Несмотря на то, что в сентябре 1990 года был подписан договор «О режиме советско-корейской границы», проблема так до конца и не была решена. Дело в том, что полностью завершить процесс демаркации государственных границ в районе реки Туманная, не получилось из-за неучастия в необходимых для этого трехсторонних переговорах представителей Китая.
КНР также в этом уникальном месте граничит с КНДР и Россией (СССР). По итогам всех переговоров сложилась ситуация, при которой способы проведения границ между Россией и КНДР, Китаем и КНДР, различаются, а один небольшой участок границы (меньше сотни метров) до сих пор остается немаркированным. Если КНДР не имеет никаких претензий к России по поводу этого участка и острова Ноктундо, то определенные силы в Южной Корее оспаривают право КНДР распоряжаться землями Корейского полуострова.
Этот вопрос часто поднимается в корейских научных кругах и СМИ, также как и тема «единой Кореи» и непризнания КНДР. По итогам всех событий вокруг острова, он фактически оказался на российском берегу и перестал быть островом, «прирос» к российскому берегу Туманной.
Однако, в будущем, учитывая нестабильность течения и русла реки, ситуация может измениться. Сейчас тема острова Ноктундо не является предметом актуальной политики, однако ситуация может измениться в случае объединения корейских государств или радикальной смены курса руководства КНДР.
«Расплата» за советскую помощь КНДР
Другая претензия, несмотря на то, что звучит она достаточно фантастически и абсурдно, была выдвинута уже напрямую в связи с поддержкой оказанной советским правительством молодому северокорейскому государству в ходе войны на Корейском полуострове в 1950-1953 году. Тогда, в разгар Холодной войны СССР оказал усиленную военную и материальную помощь коммунистическому руководству Северной Кореи, которое сражалось с поддержанной военными силами США Южной Кореей.
В годы советской власти Южная Корея, осознавая бессмысленность подобных действий, не выдвигала никаких требований к СССР. Однако, по данным российского МИД, в 2002 году южнокорейским правительством в адрес Российской Федерации было направлено претензионное письмо, в котором утверждалось, что Россия как правопреемник СССР, должна возместить Южной Корее убытки за участие Советского союза в разделении единого государства и за понесенные южнокорейской стороной огромные материальные и человеческие потери.
При этом, представители корейского государства, надеялись на получение не денежной, а территориальной компенсации за счет земель российского Приморского края. Естественно, российским внешнеполитическим ведомством было указано на полную необоснованность подобных претензий.
В это же время, Северная Корея решила выдвинуть схожие по смыслу претензии в адрес США, за понесенные в ходе войны 1950-х годов потери, только уже с расчетом на денежную компенсацию. Оба вопроса были вынесены на обсуждение в ходе заседания ООН 21 ноября 2003 года. Дискуссия по этим вопросам, в конечном итоге, завершилась тем, что как претензии Южной Кореи к России, так и претензии Северной к США, были признаны необоснованными.
Несмотря на кажущуюся незначительность подобных инцидентов, они являются отражением реальных, вполне серьезных социальных и политических тенденций в жизни региона. Конфликт двух Корей не урегулирован до сих пор, а учитывая, что оба государства претендуют на выражение позиции «единой Кореи», в случае победы точки зрении Южной Кореи, Россия может столкнуться с реальными, вполне серьезными претензиями по территориальному вопросу.
По мнению экспертов по Дальнему Востоку, нельзя исключать, что при подобных раскладах, «единая Корея» может оспорить все договоры, заключенные КНДР, а также итоги переговоров с Россией со времен Пекинского договора 1860 года. Подтолкнуть Южную Корею или «единую Корею» к новым претензиям в адрес России, может банальная перенаселенность небольшого корейского полуострова и важность для корейцев каждого клочка земли.
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