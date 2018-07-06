Ещё
Эксперты ожидают дальнейший рост потока китайских туристов в Москву и другие регионы России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты ожидают дальнейший рост потока китайских туристов в Москву и другие регионы России 

ИА Синьхуа 6 июля 2018
Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Несмотря на заметное повышение цен на туры в Россию, в период нынешних летних каникул Москву признали самым популярным у китайских экскурсантов городом в Европе. Об этом говорится в отчете, опубликованном на официальном портале Китайской академии туризма /КАТ/.
"Отчет о больших данных в сфере туризма в период летних каникул-2018" подготовлен экспертами из КАТ и туристического агентства Ctrip /"Ситрип"/.
По прогнозам его авторов, по количеству привлеченных за этот отрезок времени туристов из Китая Москва займет первое место среди других городов в Европе и Америке, включая Барселону, Лондон, Вашингтон, Рим и др.
В списке 15 самых популярных зарубежных городов среди китайских туристов российская столица уступает лишь пяти азиатским дестинациям, таким как Бангкок, Токио, Сингапур, Осаку и Пхукет.
С 14 июня по 15 июля в 11 российских городах проходит чемпионат мира по футболу. В связи с этим, как отмечается в отчете, средние цены на тур в Россию поднялись более чем на половину.
Тем не менее, в ближайшее время в Россию отправится еще большее число жителей Поднебесной. Согласно отчету, в списке топ-15 стран мира по популярности среди китайских туристов Россия заняла четвертое место после Таиланда, Японии и Сингапура. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года Россия в первую десятку не попала.
Согласно ранее обнародованным данным, для просмотра матчей чемпионата мира по футболу в Россию отправилось не менее 100 тыс. любителей футбола из Китая. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
При ограблении магазина в ЮАР погиб один китаец Эксклюзив: Китай и Германия намерены совместно планировать дальнейшее развитие двусторонних отношений -- посол КНР в ФРГ Ши Миндэ Глава МИД Туниса выразил надежду на укрепление сотрудничества с Китаем в рамках "Пояса и пути"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузинский пастух убил американских туристов184
В Анапе запретили купаться10
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР36
Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи21
Правительство отказалось тратиться на лечение рака51
Видео
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
01:42
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР
Войска Армия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Другое
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:31
В Анапе запретили купаться
Общество
00:45
Москвичам пообещали ливни, грозы и жару
Погода Новости Москвы
01:42
Названа сумма затрат на «суперуказ» Путина
Экономика
00:48
Грузинский пастух убил американских туристов
Происшествия Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение