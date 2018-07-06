Эксперты ожидают дальнейший рост потока китайских туристов в Москву и другие регионы России

Пекин, 6 июля / Синьхуа / — Несмотря на заметное повышение цен на туры в Россию , в период нынешних летних каникул Москву признали самым популярным у китайских экскурсантов городом в Европе. Об этом говорится в отчете, опубликованном на официальном портале Китайской академии туризма /КАТ/.

"Отчет о больших данных в сфере туризма в период летних каникул-2018" подготовлен экспертами из КАТ и туристического агентства Ctrip /"Ситрип"/.

По прогнозам его авторов, по количеству привлеченных за этот отрезок времени туристов из Китая Москва займет первое место среди других городов в Европе и Америке, включая Барселону, Лондон, Вашингтон, Рим и др.

Осаку и Пхукет. В списке 15 самых популярных зарубежных городов среди китайских туристов российская столица уступает лишь пяти азиатским дестинациям, таким как Бангкок , Токио, Сингапур

С 14 июня по 15 июля в 11 российских городах проходит чемпионат мира по футболу. В связи с этим, как отмечается в отчете, средние цены на тур в Россию поднялись более чем на половину.

Тем не менее, в ближайшее время в Россию отправится еще большее число жителей Поднебесной. Согласно отчету, в списке топ-15 стран мира по популярности среди китайских туристов Россия заняла четвертое место после Таиланда Японии и Сингапура. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года Россия в первую десятку не попала.

Согласно ранее обнародованным данным, для просмотра матчей чемпионата мира по футболу в Россию отправилось не менее 100 тыс. любителей футбола из Китая. -0-