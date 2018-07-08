Ким Чен Ын остался без «человека ракеты» 

Такое прозвище он получил от американского лидера после обострения отношений
Лидер КНДР Ким Чен Ын так и не получил диск Элтона Джона с песней «Rocket Man». Сообщение о передачи подарка опровергла официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.
По её словам, прибывший с визитом в Пхеньян госсекретарь Майк Помпео вручил северокорейскому лидеру только письмо от президента США Дональда Трампа.
О том, что Ким Чен Ын получил диск с песней Элтона Джона, сообщало южнокорейское издание Chosun Ilbo, ссылаясь на дипломатические источники, передаёт телеканал NBC.