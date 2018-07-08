Ким Чен Ын остался без «человека ракеты»

Такое прозвище он получил от американского лидера после обострения отношений

Дональда Трампа. По её словам, прибывший с визитом в Пхеньян госсекретарь Майк Помпео вручил северокорейскому лидеру только письмо от президента США