Китайских бизнесменов пригласили на костромской фестиваль фейерверков

Костромская область укрепляет отношения с КНР . Планы сотрудничества обсуждались на встрече представителей костромских властей и бизнесменов из Китая, сообщает пресс-служба губернатора.

К нам в регион с рабочим визитом приехало руководство Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» и представитель китайских бизнесменов Ванг Хайкинг. Он же является куратором проекта « Александр Зиновьев — Русский Конфуций».

Они встретились с заместителем губернатора Костромской области Юрием Маковым, чтобы обговорить создание кинопроекта, посвященного истории Костромского края и деятельности русского философа Александра Зиновьева.

Обсуждалось и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество Костромской области с Китайской Народной Республикой. Ванг Хайкинг в Костроме уже во второй раз. Он успел посмотреть историческую часть Костромы и рассмотреть возможность обмена студентами с КГУ.

Гостя из Китая пригласили на костромской фестиваль фейерверков, а он в ответ попросил, чтобы в Китай на гастроли приехал национальный балет «Кострома». Этот коллектив, кстати, уже покорял Поднебесную.