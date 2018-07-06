Китайских бизнесменов пригласили на костромской фестиваль фейерверков 

Костромская область укрепляет отношения с КНР. Планы сотрудничества обсуждались на встрече представителей костромских властей и бизнесменов из Китая, сообщает пресс-служба губернатора.
К нам в регион с рабочим визитом приехало руководство Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» и представитель китайских бизнесменов Ванг Хайкинг. Он же является куратором проекта «Александр Зиновьев — Русский Конфуций».
Они встретились с заместителем губернатора Костромской области Юрием Маковым, чтобы обговорить создание кинопроекта, посвященного истории Костромского края и деятельности русского философа Александра Зиновьева.
Обсуждалось и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество Костромской области с Китайской Народной Республикой. Ванг Хайкинг в Костроме уже во второй раз. Он успел посмотреть историческую часть Костромы и рассмотреть возможность обмена студентами с КГУ.
Гостя из Китая пригласили на костромской фестиваль фейерверков, а он в ответ попросил, чтобы в Китай на гастроли приехал национальный балет «Кострома». Этот коллектив, кстати, уже покорял Поднебесную.