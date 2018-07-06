Бывший председатель партии Гоминьдан Лянь Чжань посетит континентальную часть Китая

Ань Фэншань. Пекин, 6 июля / Синьхуа / — Бывший председатель партии Гоминьдан Лянь Чжань во главе делегации представителей различных кругов Тайваня с 12 по 14 июля будет находиться в Пекине с визитом. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР

Делегация во главе с Лянь Чжанем, являющимся также председателем правления Фонда мирного развития двух берегов Тайваньского пролива, после Пекина посетит провинции Ляонин, Цзилинь и Чжэцзян, сообщил Ань Фэншань. -0-