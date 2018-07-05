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Китай и Камбоджа продвигают сотрудничество в экологии
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Китай и Камбоджа продвигают сотрудничество в экологии 

ИА Синьхуа 5 июля 2018
Пномпень, 5 июля /Синьхуа/ — Китай и Камбоджа подписали три меморандума о взаимопонимании по вопросам защиты окружающей среды и сохранения видового многообразия.
Подписанные документы предусматривают создание подготовительного штаба Камбоджийско-китайского центра сотрудничества в сфере экологии, предоставление водоочистного оборудования и продвижение пилотных проектов партнерства в указанных областях.
После церемонии подписания заместитель министра охраны окружающей среды КНР Чжао Инминь сказал, что Китай уделяет самое пристальное внимание проблеме защиты экологии и сохранения существующих экосистем. По его словам, эти меморандумы о взаимопонимании открыли новую главу в истории двустороннего партнерства в данной сфере.
"Это новая, позитивная отправная точка сотрудничества Китая и Камбоджи в области экологии, — сказал он. — Я уверен, что общими усилиями мы еще больше углубим и расширим его".
Министр экологии Камбоджи Сай Самал выразил уверенность, что подписанные документы предоставят новые возможности для его страны в сфере защиты окружающей среды.
"Я надеюсь, что мы получим больше результатов от этого сотрудничества", — сказал он.
Затем чиновники вместе приняли участие в открытии подготовительного штаба Камбоджийско-китайского центра сотрудничества в экологии. Он расположился в здании Министерства экологии в Пномпене.
Напомним, в марте Камбоджа открыла первую станцию мониторинга качества воды в месте слияния рек Меконг и Тонлесап, построенную с помощью Китая. —0—
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