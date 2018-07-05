Китай и Камбоджа продвигают сотрудничество в экологии

Пномпень , 5 июля / Синьхуа / — Китай Камбоджа подписали три меморандума о взаимопонимании по вопросам защиты окружающей среды и сохранения видового многообразия.

Подписанные документы предусматривают создание подготовительного штаба Камбоджийско-китайского центра сотрудничества в сфере экологии, предоставление водоочистного оборудования и продвижение пилотных проектов партнерства в указанных областях.

После церемонии подписания заместитель министра охраны окружающей среды КНР Чжао Инминь сказал, что Китай уделяет самое пристальное внимание проблеме защиты экологии и сохранения существующих экосистем. По его словам, эти меморандумы о взаимопонимании открыли новую главу в истории двустороннего партнерства в данной сфере.

"Это новая, позитивная отправная точка сотрудничества Китая и Камбоджи в области экологии, — сказал он. — Я уверен, что общими усилиями мы еще больше углубим и расширим его".

Министр экологии Камбоджи Сай Самал выразил уверенность, что подписанные документы предоставят новые возможности для его страны в сфере защиты окружающей среды.

"Я надеюсь, что мы получим больше результатов от этого сотрудничества", — сказал он.

Затем чиновники вместе приняли участие в открытии подготовительного штаба Камбоджийско-китайского центра сотрудничества в экологии. Он расположился в здании Министерства экологии в Пномпене.

Напомним, в марте Камбоджа открыла первую станцию мониторинга качества воды в месте слияния рек Меконг и Тонлесап, построенную с помощью Китая. —0—