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На Филиппинах застрелили второго за два дня мэра
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На Филиппинах застрелили второго за два дня мэра 

РИА Новости 3 июля 2018
Фото: © AP Photo / Aaron Favila
Неизвестный на мотоцикле застрелил мэра муниципалитета в филиппинской провинции Нуэва-Эсиха, это уже второй случай убийства мэра города за последние два дня на Филиппинах, сообщил телеканал CNN Philippines c ссылкой на полицию.
В понедельник сообщалось об убийстве мэра города Танаван Антонио Халили, который ранее организовал публичное позорное шествие с участием подозреваемых в наркоторговле. Инцидент произошел в тот момент, когда участвующие в церемонии чиновники исполняли национальный гимн.
По данным телеканала, во вторник неизвестный мотоциклист застрелил мэра муниципалитета Генерала Тинио Фердинанда Боте в городе Кабанатун. Злоумышленник несколько раз выстрелил в мэра, когда тот был за рулем автомобиля. Боте доставили в больницу, где он скончался.
Полиция расследовала предполагаемые связи Антонио Халили с наркобизнесом. По заявлению филиппинского управления по борьбе с наркотиками, Боте не подозревался в наркопреступлениях.
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