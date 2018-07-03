На Филиппинах застрелили второго за два дня мэра

Неизвестный на мотоцикле застрелил мэра муниципалитета в филиппинской провинции Нуэва-Эсиха, это уже второй случай убийства мэра города за последние два дня на Филиппинах , сообщил телеканал CNN Philippines c ссылкой на полицию.

В понедельник сообщалось об убийстве мэра города Танаван Антонио Халили, который ранее организовал публичное позорное шествие с участием подозреваемых в наркоторговле. Инцидент произошел в тот момент, когда участвующие в церемонии чиновники исполняли национальный гимн.

По данным телеканала, во вторник неизвестный мотоциклист застрелил мэра муниципалитета Генерала Тинио Фердинанда Боте в городе Кабанатун. Злоумышленник несколько раз выстрелил в мэра, когда тот был за рулем автомобиля. Боте доставили в больницу, где он скончался.

Полиция расследовала предполагаемые связи Антонио Халили с наркобизнесом. По заявлению филиппинского управления по борьбе с наркотиками, Боте не подозревался в наркопреступлениях.