Россия может помочь Китаю с атомными авианосцами

Как Китай может приблизиться к созданию собственных атомных авианосцев с помощью России

Ожидается, что Пекин использует первый сделанный в Китае атомный ледокол, чтобы создать собственные ядерные энергоустановки для будущих авианосцев, и, по мнению военных экспертов, его отношения с Россией могут ему в этом помочь.

Китайская национальная ядерная корпорация (China National Nuclear Corporation) объявит открытый тендер для судостроителей на создание атомного ледокола, который сможет раскалывать льды, открывать судоходные пути в Арктике и вырабатывать электроэнергию во время экспедиций в полярном регионе.

«Реализации проекта по созданию атомного ледокола способствует тесное совместное развитие Северного морского пути Пекином и Россией, начавшееся после того, как Москва сделала развитие арктической зоны своим приоритетом», — отметил пекинский военный комментатор Чжоу Чэньмин (Zhou Chenming).

«Это хорошее начало, однако будущее развитие зависит от того, какое количество реакторных технологий Россия готова передать Китаю и будут ли эти технологии отвечать потребностям Пекина».

Военные эксперты и инсайдеры считают, что, если испытания атомного реактора на ледоколе пройдут гладко, Китай сможет использовать эти технологии при создании своего авианосца следующего поколения — авианосца Тип 003.

Цзяннаньский судостроительный завод в Шанхае в настоящее время строит китайский авианосец Тип 002 — судно с неядерной силовой установкой, оснащенное электромагнитными катапультами, которое требует больше энергии по сравнению с прежними судами.

Китай начал исследовать Арктический бассейн во время своих экспедиций в середине 1990-х годов. В 1994 году Пекин купил «Сюэлун-1» — ледокол весом в 15 тысяч тонн, произведенный на Украине

Однако судно с неядерной силовой установкой не соответствовало масштабам арктических амбиций Китая, учитывая продолжающуюся совместную работу Москвы и Пекина над развитием Северного морского пути.

В марте Академия военного дела Народно-освободительной армии Китая сообщила, что Пекин планирует использовать суда с атомными энергетическими установками — такие как «Сюэлун-2» — для будущих полярных исследований.

Ожидается, что «Сюэлун-2» отправится в свою первую научную экспедицию к Антарктическому проливу сразу после ввода в эксплуатацию, которая должна произойти в первой половине 2019 года.

Базовый проект «Сюэлун-2» был подготовлен в Финляндии компанией «Акер Арктик Технолоджи» (Aker Arctic Technology), однако Китайская государственная судостроительная корпорация взяла на себя проработку этого проекта и строительство ледокола. Это судно было построено в Цзяннане.

«Мы можем использовать ледокол в качестве плавучей испытательной платформы для ядерных реакторов, которые позже будут использованы при создании атомных авианосцев, потому что он достаточно большой, — объяснил Чжоу. — «Сюэлун-2" будет весить около 30 тысяч тонн».

По словам Чжоу, полярные условия станут для китайского ледокола подходящей экспериметальной средой, которая будет способствовать разработке атомных силовых установок для авианосцев, потому что ледоколу необходимо долго оставаться в море без поддержки, учитывая отсутствие портов в Арктике.

Россия — единственная страна в мире, имеющая в своем распоряжении атомный ледокол. По словам Чжоу, она может сотрудничать с Китаем на благо обеих стран на том основании, что у Китая есть деньги, в которых Москва нуждается.

8 июня, во время церемонии в Пекине с участием президентов Си Цзиньпина Владимира Путина , Китай и Россия подписали сделку на сумму более 100 миллиардов юаней (15 миллиардов долларов) на строительство четырех российских реакторных установок в рамках важнейшего соглашения о сотрудничестве в сфере атомной энергетики между этими двумя странами в истории.

Китай возьмет на себя финансирование строительства этих реакторов, как сказал Алексей Лихачев , глава Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» , после завершения церемонии.

Пока неясно, имеет ли эта сделка какое-либо отношение к атомным реакторам ледокола, но один источник сообщил изданию «Саут Чайна Морнинг Пост» (South China Morning Post), что первая партия атомных реакторов, которые будут установлены на «Сюэлун-2», вероятнее всего, были разработаны Россией.

«Россия — ведущий мировой производитель атомных ледоколов. Они создали несколько типов ледоколов, которые являются более совершенными, чем американские ледоколы, — сказал этот источник. — У Китая есть технологии для создания атомных реакторов для подводных лодок, но эти реакторы недостаточно мощны для того, чтобы их можно было использовать на таких гигантских судах, как ледоколы и авианосцы.

Если Россия готова продать такие реакторы Китаю, это послужит китайским экспертам хорошей возможностью для того, чтобы чему-то научиться».

В настоящее время у России есть 46 ледоколов, находящихся в эксплуатации у государственных и коммерческих компаний, и скоро у нее появится еще 15 ледоколов, по данным Исследовательской службы Конгресса США

В августе 1977 года атомный ледокол «Арктика», созданный в бывшем Советском Союзе, стал первым надводным судном, добравшимся до Северного полюса по морю. Кремль объявил о том, что новая версия «Арктики» будет введена в эксплуатацию уже в 2019 году.

Военный эксперт из Гонконга Сун Чжунпин (Song Zhongping) считает, что на китайском авианосце нового поколения должны быть установлены атомные реакторы китайского, а не российского производства.

«По соображениям национальной безопасности на китайском авианосце нового поколения должны быть установлены атомные реакторы китайского производства», — сказал Сун.

Канада, Дания и Арктика — это очень важный в стратегическом смысле регион, где арктические государства — Россия, США Норвегия — а также Евросоюз и другие развитые экономики, включая Китай и Японию , преследуют свои интересы.

По мнению экспертов, в Арктике находятся 30% неоткрытых запасов природного газа. Большая часть этих запасов приходится на российскую часть Арктики, которая составляет примерно 40% территории этого региона.

Как и в случае с воздушными путями, проходящими через Северный полюс, возможно, удастся создать новые, более короткие морские пути, что придаст будущему Северному морскому пути, который будет пролегать вдоль российского арктического побережья, дополнительную стратегическую значимость.

Российская инициатива по созданию Северного морского пути была расценена многими компаниями как альтернативный маршрут для перевозки грузов между Дальним Востоком и Европой, который позволит экономить топливо, время и избавит от многих других расходов.

Такие остро нуждающиеся в энергии страны, как Китай, с одобрением встретили эту российскую инициативу, поскольку она также способствует реализации китайского проекта «Один пояс, один путь».

South China Morning Post, Гонконг