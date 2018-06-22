Японцы отбиваются от насильников из Пентагона

Японский остров Окинава, где США «сконцентрировали» большую часть своих военных баз из-за близости к Китаю и прочим «горячим точкам», протестует против учений американских вооружённых сил. Власти и жители требуют исправить «кривобокую дислокацию» и перестать подвергать их опасности, связанной с близостью к военным объектам. Может ли Токио ослушаться «большого брата», разбирался портал News.ru.

Окно вертолёта на голову

Руководство японской префектуры Окинава выступило против военных учений США и выразило протест размещённому там американскому командованию, сообщило агентство Kyodo. Жители устали от опасности, которой их подвергают США, подчеркнул портал. 11 июня американский истребитель F-15 вылетел с американской базы Кадена на Окинаве и упал в море. По счастливой случайности, никто не пострадал. Пилот успел катапультироваться, однако местным жителям пришлось справляться с последствиями шока. Полёты F-15 ненадолго приостановили. Но уже через два дня американские истребители снова взмыли над Окинавой.

Democracy flies out the window as Japan forges ahead with US Base in Okinawa. https://t.co/Rj9KFSXk3d pic.twitter.com/tVWkYAIct9— Captain Mike (@MikeFincken) 29 октября 2015 г. С 2002 года в районе острова разбились четыре истребителя F-15, напомнило Kyodo. Ещё чаще самолёты и вертолёты совершают там экстренные посадки, сбрасывая в море баки с топливом, отмечает японская газета The Asahi Shimbun. Кроме того, американские самолёты и вертолёты регулярно теряют детали. В декабре прошлого года на площадку школы, расположенной неподалеку от базы Футенма, упало окно вертолёта, подчеркнул портал.

На Окинаве американские базы расположены в очень «концентрированном виде», пояснил в комментарии News.ru руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов . Территория префектуры занимает менее 1% всей Японии , однако там расположено около 75% американских баз, которые имеются в стране. «Такая вот кривобокая дислокация», — подчеркнул эксперт.

Местные жители уже давно выступают с протестами. Многие базы США, в частности аэродромы, распложены вблизи жилых кварталов. Так, например, аэродром упомянутой базы Футенма находится в густонаселённом квартале города Гинован в окружении школ и домов. Всё это, «конечно, же вызывает большие риски», подчеркнул Кистанов.

Кроме того, США дислоцировали на базах свои новейшие конвертопланы Osprey («Оспрей»), которые сочетают в себе функции самолёта и вертолёта. Они обладают повышенной дальностью и грузоподъёмностью, заметил собеседник. Однако

«до конца «Оспрей» ещё не отработаны. И с ними регулярно происходят неприятности: падения, аварии, пожары», — рассказал эксперт.

Японские СМИ описывают случаи, как «Оспрей» совершал экстренную посадку на воду, чем сильно пугал местных жителей и рыбаков. Кроме того, в феврале «Оспрей» сбросил тяжёлую деталь прямо на побережье.

Насильничают и не уходят

Притчей во языцех стало поведение американских военных на этих базах, их преступления и насильственные действия против местных жителей. Одним из самых нашумевших за последнее время было дело бывшего морпеха Кеннета Франклина , который после увольнения работал на одной из баз США гражданским специалистом. В прошлом году он признался в изнасиловании и убийстве 20-летней японки Рины Симабукуро. По данным МИД Японии, американцы совершили на острове уже более 4700 преступлений.

«Местные власти, отражая настроения местного населения, протестуют, требуют, чтобы американские базы были вынесены за пределы Окинавы», — отметил Кистанов.

Порой дело доходит до того, что официальный протест заявляется на уровне министра обороны или министра иностранных дел.

Но ситуация «с места не сдвигается», подчеркнул эксперт. Он напомнил, как в 2009 году к власти пришёл премьер-министр Японии Юкио Хатояма , который хотел вынести базы США с Окинавы хотя бы за пределы острова, а в дальнейшем убрать их с территории страны. Однако он продержался в кресле премьера всего один год.

«Конечно, не обошлось без серьёзного нажима и лоббистской деятельности со стороны Вашингтона», — заметил собеседник.

Окинава — самый южный остров Японии, поэтому он имеет очень удобное геополитическое, стратегическое расположение, откуда легко можно достать «горячие точки»: Корейский полуостров, Китай, Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря, указал эксперт. Так что базы свои на Окинаве США никогда не уберут, «они держатся за них руками, ногами и зубами», констатировал Кистанов.

«На официальном уровне правительство Японии вынуждено идти навстречу американцам», — подчеркнул собеседник.

Он напомнил, что между США и Японией заключён договор безопасности, на основании которого американцы, размещая базы в Японии, обеспечивают её военную безопасность. Идёт

«противоречие между местными властями, жителями Окинавы и центральным токийским правительством», — указал Кистанов.

По его мнению, такая ситуация сохранится: будут и дальше продолжаться учения ВС США, нарушения с их стороны и протесты местных жителей.