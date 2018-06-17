Япония выразила сожаление из-за ракетных учений России на Курилах

Япония заявила, что намеченные на 18 — 21 июня ракетные учения России на острове Итуруп Большой гряды Курильских островов «противоречат позиции Токио и вызывают сожаление». Ранее Япония также выражала протест в связи с прокладкой волоконно-оптической линии связи на Курилах. В ответ на это в Москве отметили, что принадлежность Курил России закреплена на документарном уровне как результат Второй мировой войны.

Япония выразила России сожаление в связи с намеченными на 18 — 21 июня ракетными учениями на острове Итуруп Большой гряды Курильских островов, передает РИА «Новости» со ссылкой на японские СМИ.

Российская сторона еще 14 июня уведомила японскую службу безопасности на море, которая выполняет в том числе и функции пограничной службы, о планах провести данные военные учения.

В ответ на это на следующий день Япония через свое посольство в Москве передала Министерству иностранных дел РФ документ, в котором указывалось, что учения «противоречат позиции Японии и вызывают сожаление».

Несколькими днями ранее Министерство иностранных дел Японии выразило России сожаление в связи с началом работ российских специалистов по прокладке волоконно-оптической линии связи на Курильских островах, сообщала газета Sankei со ссылкой на источники в японском правительстве.

По данным СМИ, власти России 5 июня обратились в японское управление безопасности на море (УБМ) с уведомлением о начале работ по соединению острова Сахалин и южной части Курильских островов линией волоконно-оптической связи с 10 июня, передает НСН.

Японское внешнеполитическое ведомство ответило, что осуществление проекта «не соответствует позиции страны по вопросу о северных территориях и вызывает сожаление». УБМ, в свою очередь, сообщило о начале работ нескольким региональным японским судам, передает ФАН.

В качестве подрядчика была выбрана китайская компания. Токио также отнесся к этому настороженно. По мнению японского правительства, деятельность иностранных компаний на территории Курил также «закрепляет российскую юрисдикцию» на островах.

В ответ на это член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что принадлежность Курил России закреплена на документарном уровне как результат Второй мировой войны.

«Решение о Курильских островах — это решение международных организаций, которое было принято по итогам Второй мировой войны. И это решение сегодня никак не может быть пересмотрено или как-то изменено без согласия России.

РФ уже неоднократно заявляла о том, что не торгует своей территорией. Хотелось бы всем, кто бы как ни считал и ни думал, еще раз сказать: господа, на своей территории мы делаем все, что хотим», — указал парламентарий.

Сенатор подчеркнул, что принадлежность Курил не должна никак мешать развитию отношений между Москвой и Токио.

«Подобные заявления мотивированы преимущественно политически и носят внутриполитический аспект, поскольку эта тема в японском обществе крайне востребована и имеет явную внутреннюю патриотическую направленность. К этой теме никто не собирается возвращаться. Я думаю, что министрам Японии больше стоит думать о том, как выстроить добрососедские взаимоотношения с точки зрения экономики, чтобы быть взаимополезными, чем портить их на пустом месте», — резюмировал Клинцевич.

В начале нынешнего года сообщалось, что Минобороны получило разрешение правительства РФ использовать гражданский аэродром на Итурупе.

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил в этой связи, что данное решение руководства страны обусловлено обострением ситуации на Корейском полуострове.

«Ситуация на Корейском полуострове — достаточно непростая, достаточно напряженная — вынуждает нас предпринимать ряд мер оборонительного характера», — отметил депутат.

Кроме того, по его словам, таким образом Россия еще раз обозначает свое суверенное право являться единственным владельцем оспариваемых японцами южных Курил.

«Мы секрета не делаем, что это спорные острова. Япония претендует на эти территории. Но, убежден, что присутствие ВКС России, размещение авиации на данном острове подчеркнет принадлежность их нашей стране. Это размещение соответствует национальным интересам нашего государства», — пояснил парламентарий.

Чуть ранее стало известно о том, что на островах Итуруп и Кунашир Министерством обороны России были размещены береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», а также зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У».