В Китае прошел «дождь» из морских обитателей

В китайском городе Циндао прошел "дождь" из морских животных, пишет издание Daily Mail.

"Çin'in Qingdao bölgesinde çıkan şiddetli fırtınada gökten ahtapot, ıstakoz ve deniz yıldızı yağdı. " pic.twitter.com/LiXQcLJj0p— Hilmi Kansu (@hkansu) 16 июня 2018 г.

Пользователи соцсетей поделились фотографиями осьминогов, креветок и морских звезд, упавших "с неба" на дорогу, ветровые стекла автомобилей и линии электропередач.

Метеорологи предполагают, что обитатели Желтого моря были перенесены в город штормом.