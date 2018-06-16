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В Китае прошел «дождь» из морских обитателей
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В Китае прошел «дождь» из морских обитателей 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: CC0 / skeeze /
В китайском городе Циндао прошел "дождь" из морских животных, пишет издание Daily Mail.
Пользователи соцсетей поделились фотографиями осьминогов, креветок и морских звезд, упавших "с неба" на дорогу, ветровые стекла автомобилей и линии электропередач.
Метеорологи предполагают, что обитатели Желтого моря были перенесены в город штормом.
В подобных случаях животные могут оказаться в сотнях метров или даже километров от моря, отмечает издание. Так, например, в 2017 в Мексике ураган принес в город Тампико "дождь" из рыбы.
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