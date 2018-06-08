Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление

Путин прибыл в Пекин утром.

По итогам переговоров подписано соглашение между правительствами двух стран о международном автомобильном сообщении, меморандум о взаимопонимании между министерством экономического развития России и госкомитетом КНР по развитию и реформе о дальнейшем укреплении инвестиционного сотрудничества.

Кроме того, подписаны совместное заявление Минэкономразвития и министерства коммерции КНР о совместном технико-экономическом обосновании соглашения об евразийском экономическом партнерстве; меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и министерством коммерции КНР по вопросам сотрудничества в области электронной торговли; меморандум о взаимопонимании между "Роскосмосом" и Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса.

Также Росатом и Госагентство КНР по атомной энергии подписали соглашение о научном сотрудничестве между Российской академией наук и Китайской академией наук и соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации на территории Китая демонстрационного реактора на быстрых нейтронах.

Циндао. Путин пробудет в Китае до 10 июня. После переговоров в столице российский лидер вместе с Си Цзиньпином отправится в Тяньцзинь на товарищеский матч юных хоккеистов двух стран. Затем президент примет участие в саммите ШОС

Отношения Москвы и Пекина

Китай — один из главных партнеров России на международной арене. Подходы двух стран к ключевым международным проблемам, включая ситуацию на Украине , Корейском полуострове, Ближнем Востоке и в Северной Африке, совпадают или близки. Россия поддерживает КНР по тайваньскому вопросу.

Товарооборот между двумя странами за первые пять месяцев 2018 года вырос на 26,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем двусторонней торговли по итогам первых пяти месяцев этого года составил 40,67 миллиарда долларов.

Россия — единственный крупный поставщик товаров и услуг военного назначения в Китай.