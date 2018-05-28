Туркменский Сталин превратил страну в Северную Корею с пингвинами

Самый богатый человек Туркменистана

В тот вечер сыну президента Туркменистана Мураду Ниязову с самого начала не везло. Он заскочил вместе с другом, также любившим кутеж и азартные игры, в казино испанской столицы — Мадрида — ненадолго, однако потом вошел в раж. Устоять было сложно: алкоголь лился рекой, молодой человек все время надеялся, что вот-вот отыграется, но не получилось. В итоге всего за ночь он проиграл 12 миллионов долларов. Через некоторое время история повторилась в столице Турции Анкаре . Однако там молодые люди были должны еще большую сумму — 20 миллионов долларов. Решивших побыстрее смыться и не выплачивать долг друзей заключили под стражу. Решать все проблемы по традиции пришлось отцу Мурада Сапармурату Ниязову, который мгновенно перевел на счет казино всю сумму проигрыша своего сына.

«Этот человек еще при жизни пользовался такой славой, которой многие удостаиваются лишь после смерти. Из всех деспотов современного мира Сапармурат был самым ярким. Культ личности диктатора достиг таких высот, о которых нельзя было и мечтать. Так, в столице страны Ашхабаде по его приказу выросла 50-метровая золотая статуя правителя. Его портрет украшал банкноты, почтовые марки и плакаты по всей стране. Он подарил свое имя одному из сортов дынь, известному своим превосходным ароматом, большими размерами и отличным вкусом, а также одному из городов, многочисленным улицам и площадям в стране. По его заказу во Франции было начато производство туалетной воды "Туркменбаши" с ароматом, который так нравился президенту», — описывала туркменского лидера немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

Этот человек любил роскошь, поэтому она окружала его повсюду: модные костюмы, которые стоили баснословных денег, огромные перстни с дорогими драгоценными камнями. В окружении главы государства рассказывали, что больше всего он любил бриллианты и изумруды (поскольку зеленый цвет символизирует цвет ислама). При этом в его обширной коллекции был бриллиант необычного цвета весом 19 карат — особая гордость главы государства.

Ниязов жил в президентском дворце, построенном из белого мрамора в восточном стиле и увенчанном золотым куполом. Комнаты отделаны дорогими породами дерева и мрамором. Для оформления внутреннего убранства было заказано 14 ковров ручной работы площадью 218 квадратных метров за 55 тысяч долларов. Внутренний двор украшал каскад фонтанов и парк площадью 7,5 гектара. В гараже президента стояли десятки дорогих лимузинов.

Его особой страстью были лошади, особенно ахалтекинские скакуны — священные животные для Туркменистана, считающиеся национальным достоянием страны. Неподалеку от Ашхабада по приказу главы государства построили конеферму, в которой животные жили буквально в царских условиях. У них были свои бассейны, ветеринарные центры, оборудованные по последнему слову техники. Скакунов президент нередко дарил главам других государств.

Диктатор распоряжался сырьевыми богатствами Туркменистана — газом, нефтью, хлопком — как своими собственными. Неудивительно, что он накопил свыше 3 миллиардов долларов США, хранившихся в европейских банках.

Чудачества деспота

Едва став президентом в 1990-е, он изменил названия месяцев. Так, январь стал называться туркменбаши в честь самого президента, а апрель — гурбансолтан-эдже — в честь его давно умершей матери (Ниязов также назвал ее именем «хлеб»). В 2001-м он написал философско-историческую книгу «Рухнама» («Духовность»), ставшую в стране второй по популярности после Корана. Ниязов утверждал, что туркмены первыми придумали колесо и телегу, а также начали плавить металл. По его версии, именно туркмены основали более 70 государств на территории современной Евразии.

«Я — дух Туркмении, возродившийся, чтобы привести вас к золотому веку, — говорится в одном из стихотворений Туркменбаши. — Я ваш спаситель… У меня зоркий взгляд — я вижу все. Если вы честны в своих поступках, я это вижу; если же вы совершаете грехи, и это не укроется от меня».

«Рухнаму» изучали в качестве отдельного предмета в школах и вузах страны, сдавали по ней экзамены (эта дисциплина исчезла из школьной программы лишь в 2013 году, через шесть лет после смерти Туркменбаши). Помимо этого, дети в школах и даже детских садах были вынуждены начинать каждое утро с клятвы на верность своему вождю.

Ниязов все любил делать с размахом и помпой. Он однажды заявил, что собирается построить зоопарк для пингвинов в пустыне Каракумы, где температура составляет около 40 градусов по Цельсию, помимо этого он планировал построить вблизи Ашхабада, в горах Копетдага, ледяной дворец, способный вместить тысячу человек.

Деньги на это шли в бюджет за счет пенсионеров. Туркменбаши объявил, что те, у кого есть совершеннолетние дети, должны находиться у них на содержании. Выплаты также обходили стороной тех, кто не мог документально подтвердить свой стаж.

Свой вклад в бюджет страны должны были вносить и иностранцы, желавшие жениться на туркменках. От них требовался калым в размере 50 тысяч долларов. Впрочем, как много подобных браков было заключено, не уточняется.

Ниязов также объявил вне закона все инфекционные заболевания, включая холеру и СПИД, запретив любые упоминания о них. Он упразднил цирк, оперу и балет, заявив, что не понимает этих видов искусства, добавив, что «нельзя привить туркменам любовь к тому, чего у них нет в крови». К слову, после его смерти цирк и опера вновь появились в стране, а вот балет по-прежнему остается под запретом. Молодым людям категорически нельзя было носить длинные волосы, бороду и усы, а также туркменам настрого запретили вставлять золотые зубы и коронки. Помимо этого, Ниязов закрывал библиотеки и больницы — большинство этих нововведений не были понятны никому, кроме самого Туркменбаши.

Главный диктатор по версии США

С 2003 года и до своей смерти в 2006-м Туркменбаши был признан одним из главных диктаторов по версии американского журнала Parade. На Западе Туркменистан сравнивали с Советским Союзом времен Сталина: в стране процветал культ личности, действовала репрессивная судебная система, законы создавались в соответствии с пожеланиями самого лидера. Оппозиция утверждала, что в стране уничтожалась культура, стремительно росла безработица. Недовольство приравнивалось к государственной измене и жестоко каралось.

Тем временем повсеместно как грибы вырастали все новые памятники и бюсты любимого вождя, а также несколько золотых статуй, одна из них в Ашхабаде обошлась государственной казне в 10 миллионов долларов.

Портрет лидера смотрел на граждан с тысяч плакатов и транспарантов, украшал стены государственных учреждений, упаковки промышленных и пищевых товаров. Выступления лидера без устали показывали государственные телеканалы. Большой чести удостоился и любимый конь вождя: его изображение украсило герб страны, а также некоторые купюры.

Фактически при Ниязове Туркменистан стал одной из самых закрытых стран мира. На Западе его прозвали «Северная Корея Средней Азии». Тем временем в народе даже после смерти бывшего лидера продолжают слагать легенды о том, что глава государства обладал сверхъестественными способностями: одним только взглядом на лету мог убить муху, вызвать или остановить дождь.