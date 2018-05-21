В Китае могут отменить ограничение рождаемости

В Китае могут отменить ограничения на число детей в семьях, пишет Bloomberg . Соответствующе решение, как ожидается, будет принято в 2019 году.

Отменив ограничение рождаемости, власти страны хотят преодолеть тенденцию к старению населения, а кроме того, реабилитировать себя в глазах правозащитников, критикующих политику «она семья — один ребенок».

Как сообщают источники агентства, китайское правительство изучит возможные последствия этого решения.

Политика «одна семья — один ребенок» была введена в 1979 году. С 2016 года китайским семьям разрешено иметь двоих детей.