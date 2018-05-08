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Стали известны необычные туристические привычки Ким Чен Ына
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Стали известны необычные туристические привычки Ким Чен Ына 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Неоднократные появления верховного лидера КНДР Ким Чен Ына на мировой арене выявили нестандартные привычки, которых он придерживается в своих путешествиях, пишет The Independent.
В частности, внимание издания привлек так называемый «человеческий кортеж» Ким Чен Ына — когда северокорейский лидер прибыл на переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином 27 апреля, его автомобиль окружал отряд из 12 телохранителей, которые бежали за транспортным средством.
Кроме того, выяснилось, что Ким Чен Ын предпочитает передвигаться исключительно на медленном пуленепробиваемом поезде, а не на частном самолете. Причем главе государства требуется три поезда: один для безопасности, один для охраны и один для него самого.
Первая же поездка Ким Чен Ына за пределы Северной Кореи в качестве лидера КНДР, которая состоялась в марте этого года, когда он посетил Китай, была так строго засекречена, что о ней стало известно лишь после ее окончания, отмечает The Independent.
Также, уточняет издание, глава КНДР никогда не пользуется общественными туалетами — его персональная уборная всегда путешествует вместе с ним. «Экскременты лидера содержат информацию о состоянии его здоровья и их нельзя оставлять просто так», — рассказал бывший сотрудник службы безопасности КНДР Ли Юн Хен.
На встречу с главой Южной Кореи Ким Чен Ын взял личного шеф-повара со специальной лапшичной машиной, чтобы тот приготовил свежее блюдо из холодной гречневой лапши.
Персональный туалет для путешествий Ким Чен Ына был построен в 2015 году. Как сообщалось, туалетные комнаты были встроены не только в личный поезд Ким Чен Ына, но и в специальные автомобили, которые предназначены для поездок в горную местность или используются при сильном снегопаде.
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