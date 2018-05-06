Ещё
Участники 18-й встречи министров финансов и управляющих центробанков Китая, Японии и РК призвали противодействовать торговому протекционизму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участники 18-й встречи министров финансов и управляющих центробанков Китая, Японии и РК призвали противодействовать торговому протекционизму 

ИА Синьхуа 59 минут назад
Манила, 6 мая /Синьхуа/ — В пятницу в столице Филиппин состоялась 18-я встреча министров финансов и управляющих центральных банков Китая, Японии и Республики Корея /РК/. Стороны обменялись мнениями по макроэкономической ситуации трех стран и финансово-экономическому сотрудничеству в регионе, а также призвали противодействовать торговому протекционизму и обеспечить открытую многостороннюю торговую систему.
Заявление, опубликованное по итогам встречи, призывает сохранять бдительность в отношении нисходящей тенденции, которая может представлять угрозу для восстановления глобальной экономики. Стороны отметили, что усиливающийся торговый протекционизм вызывает риски, рост процентных ставок в ведущих странах превышает ожидаемый уровень, а геополитическая напряженность сохраняется до сих пор.
Китай, Япония и РК в документе выступили против любых форм протекционизма и призвали создать открытую торговую и инвестиционную систему, а также укрепить способность преодолевать внешнее сопротивление. Стороны договорились и далее повышать уровень согласования и взаимодействия друг с другом.
В заявлении приветствуется Пханмунджомская декларация, а также выражается надежда на дальнейшее смягчение напряженной геополитической ситуации в регионе.
На встрече присутствовал замминистра финансов КНР Юй Вэйпин.
19-я встреча министров финансов и управляющих центральных банков Китая, Японии и РК пройдет в мае 2019 года на Фиджи. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Узбекистан и Пакистан намерены сотрудничать в военной и военно-технической сферах В континентальном Китае функционируют 38 ядерных энергетических установок Китай выразил недовольство в связи с вмешательством США в свои внутренние дела
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трампа не позовут на похороны Маккейна340
«Украина сдала своих, как стеклотару»116
Гигантский разлом образовался в Новой Зеландии7
Россия и США перешли к «жаркому миру»57
Навальный стал неинтересен сторонникам3
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение