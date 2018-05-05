США осудили давление КНР на иностранные авиакомпании по Тайваню, Гонконгу и Макао — СМИ

Ранее газета Foreign Policy сообщила, что американские авиакомпании получили письма от Управления гражданской авиации Китая, согласно которым перевозчики должны привести все упоминания о Тайване, Гонконге и Макао в соответствие с законодательством КНР по борьбе с сепаратизмом. В случае невыполнения требований авиационные власти Китая намерены обратиться к «соответствующим органам в области кибербезопасности», что может означать, например, блокировку китайских сайтов авиакомпаний.

По данным агентства, в распоряжение которого попало заявление Белого дома, Управление гражданской авиацией Китая направило письмо с данными требованиями 36 иностранным компаниям, в том числе американским.

США решительно выступают против китайских попыток вынудить частные компании использовать специальную политизированную терминологию на их общедоступных информационных ресурсах. Мы призываем Китай прекратить угрозы и принуждение в адрес американских перевозчиков и граждан", — говорится в заявлении.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.