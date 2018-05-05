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Полиция в Южной Корее предотвратила отправку агитационных листовок в КНДР
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Полиция в Южной Корее предотвратила отправку агитационных листовок в КНДР 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Полицейские Южной Кореи в субботу предотвратили запуск группой активистов воздушных шаров с агитационными листовками на территорию КНДР, передает агентство Рёнхап.
Несмотря на призыв правительства воздержаться от любых агитационных действий, члены «Альянса движений за свободную Северную Корею» собирались произвести запуск воздушных шаров с агитационными материалами против лидера КНДР.
Инцидент произошел в городе Пхаджу недалеко от границы с КНДР. Около 300 полицейских окружили небольшой грузовик, перевозивший 5000 листовок, воздушных шаров и газовых баллонов, что не позволило активистам совершить задуманное.
"Наше общество опьянено атмосферой мира, ослеплено ложными заявлениями Ким Чен Ына о мире", — заявил представитель альянса Пак Сан Хак. Он подчеркнул, что прекращение ядерных испытаний не имеет смысла теперь, когда КНДР уже завершили создание ракеты, способной переносить ядерный заряд, и Ким Чен Ын таким образом обманывает общественность.
Пак Сан Хак пообещал продолжать усилия по отправке листовок через границу, чтобы «позволить северокорейцам узнать печальную правду» и «положить конец режиму Ким Чен Ына».
Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий, в том числе отправки агитационных материалов, была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом. 1 мая начался демонтаж громкоговорителей в демилитаризованной зоне, которые использовались прежде для ведения «психологической войны» против КНДР.
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