Полиция в Южной Корее предотвратила отправку агитационных листовок в КНДР

Несмотря на призыв правительства воздержаться от любых агитационных действий, члены «Альянса движений за свободную Северную Корею» собирались произвести запуск воздушных шаров с агитационными материалами против лидера КНДР.

Инцидент произошел в городе Пхаджу недалеко от границы с КНДР. Около 300 полицейских окружили небольшой грузовик, перевозивший 5000 листовок, воздушных шаров и газовых баллонов, что не позволило активистам совершить задуманное.

"Наше общество опьянено атмосферой мира, ослеплено ложными заявлениями Ким Чен Ына о мире", — заявил представитель альянса Пак Сан Хак. Он подчеркнул, что прекращение ядерных испытаний не имеет смысла теперь, когда КНДР уже завершили создание ракеты, способной переносить ядерный заряд, и Ким Чен Ын таким образом обманывает общественность.

Пак Сан Хак пообещал продолжать усилия по отправке листовок через границу, чтобы «позволить северокорейцам узнать печальную правду» и «положить конец режиму Ким Чен Ына».

Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий, в том числе отправки агитационных материалов, была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом. 1 мая начался демонтаж громкоговорителей в демилитаризованной зоне, которые использовались прежде для ведения «психологической войны» против КНДР.