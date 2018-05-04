Китай прикрыл от США свое самое уязвимое место

Американская разведка рапортует о важнейших изменениях в военном строительстве КНР — на спортных островах в Южно-Китайском море развернуты крайне опасные системы вооружений. Иначе говоря, Пекин нашел способ обезопасить свою самую уязвимую зону от возможного нападения со стороны американского военно-морского флота.

Китай тайно перебросил на спорные острова архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море противокорабельные крылатые ракеты и зенитно-ракетные комплексы. Как сообщил телеканал CNBC со ссылкой на отчеты американской разведки, в течение последних 30 дней эти системы вооружений были развернуты на рифах Саби-риф, Мисчиф (Мэйцзи) и Файери-Кросс.

Издание отмечает, что новые комплексы вооружений заметны и на спутниковых снимках островов. В частности, оно упоминает о наличии на спорных островах противокорабельных крылатых ракет YJ-12B, которые позволяют наносить удары по надводным целям в радиусе около 550 км, и зенитно-ракетных комплексов HQ9B, дальность которых составляет около 300 км. Кроме того, по данным Wall Street Journal , на двух из трех форпостов на спорных островах Китай разместил оборудование радиоэлектронной борьбы, способное создавать помехи для систем связи и радиолокационных комплексов.

По мнению американцев, новые береговые оборонительные системы на островах станут значительным дополнением к уже имеющимся китайским военным мощностям в регионе.

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что «китайское правительство обладает неоспоримым правом территориального контроля над архипелагом Спратли и прилегающими акваториями», потому «проведение любых строительных работ, включая размещение оборудования, необходимого для обороны и обеспечения безопасности нашей страны, — естественное право КНР». Она подчеркнула, что Пекин не собирается проводить политику, представляющую угрозу каким-либо государствам, и не стоит «беспокоиться или чего-то опасаться».

Филиппины, Малайзия, Ранее Китай пообещал защищать свой суверенитет. Напомним, КНР уже много лет ведет спор сразу с несколькими странами о принадлежности островов в Южно-Китайском море. Так, на Спратли помимо Китая претендуют Вьетнам Бруней и Тайвань. Кроме этого архипелага речь идет о Парасельских островах (Сиша) и рифе Скарборо (Хуанъянь). Для определения своих территориальных требований КНР использует так называемую линию девяти пунктиров, которая служит своего рода границей его притязаний и была впервые представлена еще националистическим правительством Китая в 1947 году.

Созданием военной инфраструктуры на подконтрольных ему спорных островах Китай занимается также уже не первый год. Кроме того, примерно с 2013 года Пекин ведет насыпные работы на атоллах спорных архипелагов. Так создаются искусственные территории, пригодные для размещения военных баз. В результате теперь китайские военные объекты имеются на всех упомянутых спорных группах островов — Спратли, Парасельских и рифе Скарборо. Американцы насчитали 27 китайских форпостов в Южно-Китайском море. Таким образом, Китай фактически создал своего рода стратегический треугольник в данном регионе, обеспечивающий контроль над всеми территориями внутри «линии девяти пунктиров».

И хотя представители Пентагона говорят, что «дальнейшая милитаризация аванпостов послужит только увеличению напряженности и росту недоверия между сторонами, предъявляющими свои права (на территорию)», беспокоит их не судьба территориальных споров. Дело в том, что США в качестве одного из основных сценариев военного конфликта с Китаем рассматривали удары американских ВМС по ключевым объектам на территории КНР. Однако теперь Пекин перекрывает американскому флоту подход к своим берегам, делая реализацию подобных сценариев практически невыполнимой. Тут стоит напомнить, что от расстояние от архипелага Спратли до китайских берегов составляет примерно 1,2 тыс. км.

«Заявления американцев говорят об одном: перекрывается доступ американских кораблей. Ранее американцы вели себя в Южно-Китайском море достаточно нагло, здесь проводились учения с участием Австралии, и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Индию. Теперь у них такой возможности, скорее всего, не будет», — заявил газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

Кроме того, по его словам, китайское присутствие на островах затруднит скрытную переброску американских сил к Корейскому полуострову.

«Китай, таким образом, создал буфер безопасности, выстроил дальний рубеж своей морской обороны», — заявил Леонков, подчеркнув: «Основная угроза КНР исходит со стороны Тихого океана, где находится парочка американских военно-морских соединений», включая три авианосца, которые при необходимости могут дополниться еще тремя. Непосредственно западная часть Тихого океана оказывается в зоне действия 7-го флота США, и его авианосной группы во главе с авианосцем «Рональд Рейган». «Я уже не говорю про крылатые ракеты и другие вооружения, которые могут рассматриваться как средства воздушного нападения», — добавил Леонков.

Следовательно, чем дальше рубеж обороны, тем лучше для Пекина. Ведь прежде, чем напасть, любому вероятному противнику придется разбираться с дальним рубежом китайской обороны. Таким образом, с точки зрения военной стратегии действия Пекина абсолютно понятны, указал эксперт.

«Эта задержка даст китайским вооруженным силам на континенте время для приведения в боевую готовность и нанесения ответного удара», — отметил он.

Помимо того, что сами острова фактически становятся непотопляемыми авианосцами КНР, на них еще и обустраиваются военно-морские базы.

«Там ведь не только размещаются ракетные комплексы, но создается возможность для стоянки кораблей, ремонтная база. Так что к комплексам будет прилагаться и некоторое соединение флота», — указал Леонков.

Это часть наращивания военного могущества Китая: заложены авианесущие корабли, «а что касается кораблей второго ранга — эсминцев и фрегатов, то китайцы их пекут, как пирожки». Целью является паритет с ВМС США в Тихом и Индийском океанах.

Все это подтверждают и заявления самих американских военных. Так, адмирал Филип Дэвидсон, которому прочат в скором времени должность главы Тихоокеанского командования США, не так давно отмечал, что повышенное присутствие КНР в Южно-Китайском море — это серьезный вызов военным операциям Соединенных Штатов в регионе. По его словам, базы на спорных островах позволят Китаю расширить свое влияние на тысячи миль на юг и создать проекцию силы вглубь Океании. «Говоря короче, Китай теперь способен контролировать Южно-Китайское море при любом сценарии возникновения угрозы военного конфликта с США», — подчеркнул Дэвидсон.

Ближайшая американская база в регионе находится аж на юге Японии , на Окинаве. Причем, как отмечает Леонков, эта база — уже не такая защищенная, как считалось ранее. Она находится в сфере досягаемости китайских баллистических ракет. То есть, фактически, создается военное преимущество Китая перед США в данном регионе. При этом, как отметил собеседник, американским ВМС сейчас нечего противопоставить в Тихом океане базам КНР на спорных островах. Единственный вариант для них — это многократное наращивание группировки флота, что требует времени и значительных финансовых вложений.

В связи с этим Леонков уверен, что американцы вряд ли пойдут на открытое противостояние с Китаем.