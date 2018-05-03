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Самолеты США подверглись воздействию китайских лазеров
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Американские самолеты подверглись воздействию китайских лазеров 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Летчики военных самолетов ВВС США с авиабазы в Джибути в Африке подверглись воздействию китайских лазеров, направленных на них с военной базы КНР, Госдеп выразил протест Китаю, сообщили СМИ со ссылкой на американских военных представителей.
Согласно документу, попавшему в распоряжение CNN, летчикам было предписано «проявлять осмотрительность при полетах в определенных районах Джибути» в связи с тем, что «на протяжении последних недель было несколько случаев, когда лучи лазеров были нацелены на американские самолеты», передает ТАСС.
Так, в одном из случаев члены экипажа транспортника С-130 получили травмы глаз в результате воздействия военных лазеров. Утверждается, что лазеры были направлены с китайской военной базы.
Военные США высказывают озабоченность в связи с воздействием лазеров на американские самолеты, так как это может привести к авариям. Госдеп выразил протест КНР.
Когда эти инциденты произошли, не уточняется.
Американские СМИ еще в 2015 году заявляли, что вооруженные силы Китая получили в распоряжение винтовки с ослепляющим лазером, хотя это нарушает конвенцию ООН об использовании обычного оружия.
В июле 2017 года стало известно о размещении военной базы КНР в Джибути.
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