Ивановская область и Китай станут «братьями»

Ивановская область и Китай установят побратимские отношения

"Переговоры об укреплении и развитии сотрудничества между Китаем и Ивановской областью провели 2 мая временно исполняющий обязанности губернатора региона Станислав Воскресенский и чрезвычайный и полномочный посол Китайской народной республики в Российской Федерации господин Ли Хуэй в рамках его визита в Иваново. В ходе двусторонней встречи речь шла о развитии сотрудничества в сферах образования, туризма, по привлечению инвестиций", — добавил собеседник агентства.

В настоящее время в Китае — 137 провинций и городов, которые установили побратимские отношения с российскими городами. Как отметил господин посол, в Ивановской области у Китая городов-побратимов пока нет. Станислав Воскресенский предложил проработать вопрос установления побратимских связей между городами Китая и Ивановской области.

В составе делегации китайского посольства Ивановскую область также посетили президент, председатель правления АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) госпожа Гао Ян и заместитель директора промышленно-торгового банка Китая. Как отметил собеседник агентства, их цель — подробно изучить возможности дальнейшего сотрудничества с Ивановской областью.