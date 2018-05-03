Министр туризма Доминиканской Республики горячо приветствует китайских туристов

Санто-Доминго, 3 мая / Синьхуа / — Установление дипломатических отношений между КНР Доминиканской Республикой принесет много возможностей для развития туризма в этой стране Карибского бассейна. Республика будет готовиться к приезду китайских туристов, а также приветствует китайские инвестиции в туристические объекты в стране. Об этом в среду заявил министр туризма Доминиканской Республики Франциско Хавьер Гарсия в интервью корр. агентства Синьхуа.

Министр провел краткую встречу с представителем Торгового представительства КНР в Доминиканской Республике Фу Синьжун, стороны обменялись мнениями по сотрудничеству в туристической сфере после установления дипотношений между двумя государствами. Ф. Х. Гарсия отметил, что его ведомство приступит к контактам с китайскими компетентными структурами для скорейшего включения Доминиканы в список стран, рекомендуемых китайским гражданам для туристических поездок.

В интервью Синьхуа после встречи с китайским представителем Ф. Х. Гарсия подчеркнул, что установление дипотношений с Китаем — значимое событие. Принятое доминиканским правительством решение окажет далеко идущее влияние и принесет большие возможности, которые туристическая отрасль Доминиканской Республики должна непременно использовать. По его словам, Министерство туризма страны как можно скорее обсудит с местными структурами туристической отрасли и инвесторами этот вопрос, чтобы провести полную подготовку к приему китайских туристов.

Министр указал, что туристическая отрасль является важной опорой доминиканской экономики, в этой сфере Доминиканская Республика занимает ведущую позицию среди других стран Центральной Америки и Карибского бассейна. Он приветствует приезд китайских инвесторов в поисках возможностей для бизнеса. По его словам, Китай — один из важных источников туристов в мире. Министерство совместно с МИД и другими ведомствами страны обсудит вопрос выдачи виз и учреждения консульств для приема китайских туристов.

Как сообщил заместитель министра туризма Доминиканской Республики Фаусто Фернандес, эта страна Карибского бассейна обладает богатыми туристическими ресурсами, ее солнце, пляжи, горы и реки, а также памятники культуры, объекты спортивного туризма и экологического туризма привлекают многочисленных туристов со всех концов мира. «Можно сказать, что вся Доминикана — это чудо», — сказал он корр. агентства Синьхуа. —0—