Смогут ли Пхеньян и Сеул сформировать общее государство

1 мая 1948 года власти северной части Корейского полуострова заявили о намерении провозгласить КНДР . Официально процесс создания нового государства завершился 9 сентября. В течение всего времени своего существования КНДР испытывала мощное давление со стороны США . Экономика страны также серьёзно пострадала после распада социалистического лагеря в 1990-х годах. Несмотря на это, Северная Корея смогла выжить и достичь немалых успехов в области ядерного оружия и ракетных технологий. Сегодня Пхеньян Сеул вновь поднимают вопрос об объединении полуострова. Смогут ли Кореи существовать как единое государство — в материале RT.

Судьба Кореи на протяжении столетий складывалась непросто. Пребывая в окружении могущественных воинственных соседей, она долгое время находилась в даннической зависимости то от монголов, то от Циньской империи. Во второй половине XIX столетия в Корею с целью установления над ней экономического контроля вторгались Франция и США. Но сражавшиеся с отчаянным упорством жители полуострова смогли изгнать заморских интервентов. Однако в 1876 году неравноправный договор, предполагающий свободный доступ на корейскую территорию своих торговцев, смогла подписать Япония

Это стало первым шагом к порабощению корейцев.

После победы в Русско-японской войне официальный Токио, ставший самым сильным в военном плане игроком в регионе, установил над соседом свой протекторат, а в 1910 году аннексировал полуостров, превратив его в колонию.

Япония провела полную модернизацию корейской экономики, но за это корейцам пришлось пожертвовать своим суверенитетом, терпеть насильственную японизацию, репрессии и принуждение кореянок к «работе» в японских военных борделях.

В 1943–1945 годах, после разгрома японской армии, между представителями антигитлеровской коалиции было принято принципиальное решение о создании независимого Корейского государства.

В августе 1945 года советская 25-ая армия 1-го Дальневосточного фронта освободила Корею, уничтожив находившуюся там группировку японских войск. За свободу корейского народа отдали свои жизни 4,5 тыс. советских солдат и офицеров.

В свою очередь, власти США, боясь усиления просоветских настроений на Дальнем Востоке, настояли на том, чтобы японские войска южнее 38-ой параллели сдались армии США ­— американцы в освобождении Кореи не участвовали и высадились на её территория только 8 сентября, после официальной капитуляции Японии. Советский Союз согласился на такие условия, чтобы не портить отношения с союзниками.

Уже в сентябре 1945 года в Сеуле провозгласили Корейскую Народную Республику, основу которой составила сеть народных комитетов, созданных по всему полуострову. В Корее, как и во многих других освобождённых от оккупации «Оси» (военного союза Германии Италии , Японии и других государств, которому противостояла во время Второй мировой войны антигитлеровская коалиция. — RT) странах, в это время преобладали левые настроения, и народные комитеты были настроены прокоммунистически.

Исходя из этого, американская администрация отказалась признавать новую республику и решила инициировать назначение главой правительства Кореи жившего уже 20 лет в США Ли Сын Мана, который вскоре заявил о своих планах создать на юге полуострова отдельное государство.

Рождение республики

В северной части Кореи власть находилась в руках сначала у Временного административного комитета пяти провинций, а затем — Временного народного комитета Северной Кореи во главе с бывшим партизанским командиром Ким Ир Сеном.

Под его руководством состоялась национализация крупных предприятий и передача помещичьих земель в пользование крестьянам. В феврале 1947 года на Первом съезде народных комитетов провинций, городов и уездов было избрано Народное собрание Северной Кореи. Спустя ещё год началось формирование Корейской народной армии.

На юге американцы запретили деятельность Коммунистической партии , один за другим от рук неизвестных гибли оппозиционные общественно-политические деятели. В ноябре 1947 года по инициативе США было принято решение о проведении выборов в Конституционное собрание Кореи под формальным контролем ООН

При этом американцы полностью игнорировали политические процессы, проходившие в Северной Корее, волю её населения и взятые ранее на себя обязательства по участию в создании единого корейского государства.

Всё это вызывало острое недовольство у жителей некоторых южнокорейских регионов. Так, после прихода в Корею американцев на острове Чеджудо было арестовано около 2,5 тыс. левых активистов.

3 апреля 1948 года жители острова вышли на демонстрацию в память о корейцах, погибших от рук японских оккупантов, но были обстреляны полицией. Демонстрация переросла в уличные бои, в которых в первый же день погибло около 100 человек.

На Чеджудо были переброшены армейские части с американским военным советником и сформированные из ультраправых активистов «эскадроны смерти». Жители Чеджудо в свою очередь заявили о несогласии с политикой проамериканской администрации и сформировали отряды самообороны. На сторону повстанцев перешла часть переброшенных на остров солдат. Активные боевые действия на Чуджудо продолжались вплоть до лета 1949 года, пока не был убит лидер повстанцев И Тук-ку.

Жертвами карательных операций сеульских властей и правых парамилитарных группировок стали до 60 тыс. местных жителей.

Такая политика не способствовала установлению доверия между северной и южной частью страны.

В ответ на запуск в Сеуле сепаратного избирательного процесса и обсуждение в марте 1948-го проекта конституции, в северной части полуострова 1 мая было заявлено о намерении разработать свой основной закон и провозгласить Корейскую Народно-Демократическую Республику.

В это время на юге полуострова 10 мая 1948 года прошли выборы, 17 июля была принята Конституция Южной Кореи, 20 июля Конституционная ассамблея выбрала Ли Сын Мана президентом, а 15 августа была провозглашена Республика Корея.

В свою очередь, власти Северной Кореи 25 августа провели всеобщие выборы, зарезервировав 360 мест в парламенте для представителей Юга.

Евгений Ким. «Выборы в органы власти КНДР на Юге проходили подпольно, однако на них всё равно было избрано 316 депутатов Народного Собрания — больше, чем на Севере. Поэтому у представителей КНДР были основания говорить о том, что их парламент представляет всю корейскую нацию», — рассказал в интервью RT старший научный сотрудник Института дальнего Востока РАН

9 сентября было официально объявлено о создании КНДР, главой правительства которой стал Ким Ир Сен.

Территориальный раскол

В 1948–1949 годах сначала Советский Союз, а затем и Соединённые Штаты Америки вывели свои войска с Корейского полуострова, оставив там только военных советников. Но отношения между Севером и Югом от этого не улучшились. Сеул заявил о намерении силой присоединить Северную Корею, и с апреля 1949 года на границе двух республик начались регулярные боестолкновения.

25 июня 1950 года северокорейская армия перешла границу и развернула наступление на юг. Южнокорейская армия была подготовлена и вооружена хуже вооружённых сил КНДР, поэтому Пхеньян быстро взял под свой контроль свыше 90% территории полуострова.

Однако Соединённые Штаты, воспользовавшись советским бойкотированием голосования, смогли провести через Совбез ООН резолюцию, которая позволила им вступить в войну с Кореей от имени Организации Объединённых Наций.

В июле армии КНДР удалось разбить и оттеснить американские войска в ходе Тэджонской операции, но в августе США и их союзники смогли стабилизировать фронт. Уже в сентябре высадка американского десанта под Сеулом и контрнаступление с юга поставили под угрозу не только военную операцию, но и существование самой КНДР. И это заставило вступить в войну Китай

К лету 1951 года между сторонами конфликта установилось равновесие. Граница фактически вернулась на 38 параллель. Ещё через два года, 27 июля 1953-го, между американскими и северокорейскими войсками было подписано перемирие. Южная Корея, настаивавшая на продолжении войны, договор о прекращении огня подписывать отказалась. Раскол Кореи стал окончательным, граница между Севером и Югом превратилась в подобие линии фронта, через которую регулярно перелетали снаряды.

«Государство состоялось»

«Вплоть до 1970-х годов КНДР опережала Республику Корея по развитию и уровню жизни, но потом началось отставание Севера», — отметил Евгений Ким. По словам эксперта, это могло быть связано с тем, что экономика Северной Кореи, как и Советского Союза, оказалась недостаточно гибкой, и её не смогли приспособить к изменяющимся условиям жизни.

«То, что хорошо для управления людьми с топорами и пилами, не имеющими даже среднего образования, может не подойти для того, чтобы руководить высококвалифицированным персоналом, оперирующим сложным оборудованием, стоящим миллионы», — подчеркнул Ким.

Однако самые большие проблемы у КНДР начались в 1990-е годы, с развалом социалистического лагеря, на который была завязана вся внешняя торговля республики.

Товарооборот Пхеньяна с Москвой всего за год сократился в 10 раз. В довершение всех бед в середине 1990-х в Северной Корее произошло несколько стихийных бедствий, из-за чего в стране начался голод.

Количество его жертв оценивается в различных источниках по-разному — от 10 тыс. до 3 млн человек. Евгений Ким считает наиболее правдоподобными данные о том, что от недоедания и связанных с ним болезней в Северной Корее умерло до 250 тыс. человек.

На фоне преодоления социально-экономической катастрофы власти КНДР прибегли к политике «Сонгун» — «Армия превыше всего», направленной на то, чтобы сплотить общество и консолидировать его силы в условиях непрекращающегося прессинга со стороны США и их союзников. В итоге Пхеньяну удалось выровнять ситуацию и добиться значительных успехов в отдельных отраслях, в частности, в области разработки новейших систем вооружения. В 2016 году, впервые за 36 лет в КНДР прошёл съезд правящей Трудовой партии Кореи, на котором был провозглашён курс на развитие ядерных сил и экономики страны.

«Сегодня сельскохозяйственные кооперативы в КНДР делят на звенья, которые имеют право оставлять себе часть продукции и реализовывать её на рынках. Ещё недавно такого не было», — отметил Евгений Ким.

По словам эксперта, вопреки мифам, в КНДР существует разделение политических полномочий между различными органами власти и должностными лицами. Многие полномочия, принадлежащие в других странах единолично президенту, находятся в Северной Корее в компетенции парламента. «Можно сказать, государство состоялось. И оно достаточно устойчиво», — подчеркнул Ким.

«Если сравнивать КНДР с Южной Кореей, то из 13 сеульских президентов пятерых свергли, одного — убили, двоих — судили, ещё одного — затравили до совершения самоубийства. Это очень своеобразные проявления демократии», — отметил учёный.

Сложная перспектива

Перспективы объединения республик, о которых много говорят в последнее время, эксперты оценивают неоднозначно.

«Это очень сложный вопрос. Об этом на словах говорят политики, это записано в Конституции Республики Корея. Однако многие к этому на самом деле уже не очень и стремятся. И прежде всего — южнокорейская молодёжь, которая считает, что ей за всё это придётся платить. А цена объединения, по подсчётам учёных, может составить около 2 трлн долларов США. Даже в Германии этот процесс проходил сложно, а там между людьми не было крови», — рассказала RT кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ Ирина Ланцова

По её словам, существует два варианта создания единого Корейского государства: поглощение или объединение. Последнее сегодня возможно на условиях конфедерации. «Такой вариант рассматривается, но вопрос — как к нему отнесутся Соединённые Штаты, имеющие серьёзное влияние на Южную Корею? Ведь важнейшее условие Пхеньяна — вывод американских войск с полуострова», — отметила эксперт.

«Когда произошло освобождение Кореи от Японии, в стране сохранялось ещё много феодальных порядков, отсутствовал единый рынок, были сильны диалектные различия. В результате теперь на Севере и Юге даже языки формируются разные. Люди понимают друг друга на 85%. Различия между двумя обществами разительны. Нельзя исключать того, что точку невозврата они могли уже и пройти», — резюмировал Евгений Ким.