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Лидеры России и Южной Кореи обсудили переговоры с КНДР
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Лидеры России и Южной Кореи обсудили переговоры с КНДР 

Вести.Ru 21 час назад
Фото: Newsru.com
Президенты России и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин по телефону обсудили переговоры с КНДР, которые они оценили как позитивные. В частности, лидеры двух стран приветствовали ожидающуюся денуклеаризацию Корейского полуострова, о которой заявлено в Пханмунчжомской декларации.
В ходе беседы Владимир Путин подтвердил, что Россия готова помочь диалогу между Северной и Южной Кореями и участвовать в трехсторонних проектах, передает "Интерфакс". Как подчеркнул российский президент, проблема должна быть решена дипломатическим путем, с учетом «ориентиров, содержащихся в российско-китайской „дорожной карте“ урегулирования».
27 апреля в пограничном Пханмунджоме встретились руководители двух Корей и подписали «декларацию о мире, процветании и объединении».
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