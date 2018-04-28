Моди поблагодарил Си Цзиньпина за встречу и плодотворные переговоры

ПЕКИН, 28 апреля. / ТАСС /. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем сообщении в Twitter поблагодарил председателя КНР за организацию неформальной встречи. Как отметил в субботу глава индийского правительства, лидеры двух стран провели «плодотворные переговоры» по двусторонним и международным вопросам.

"Рад встрече с Си Цзиньпином в городе Ухань. Наши переговоры были обширными и плодотворными", — указал он. «Мы обсудили усиление индийско-китайских отношений, а также другие вопросы глобального характера», — отметил Моди. В другом сообщении индийский премьер поблагодарил Си Цзиньпина за то, что тот лично сопроводил его при посещении исторического музея в провинции Хубэй, назвав это «прекрасным жестом».

Общение Си Цзиньпина и Моди носит подчеркнуто неформальный характер. В пятницу они посетили музей, провели пешую прогулку вблизи резиденции индийского гостя, а затем совершили поездку на прогулочном судне. В первый день лидеры провели вместе по меньшей мере несколько часов: сначала у них была личная встреча, на которой присутствовали только переводчики, а вечером они провели двусторонние переговоры с участием членов делегаций.

Китайская пресса пока не приводит каких-либо высказываний двух лидеров по существу переговоров и избегает углубленных комментариев по обсуждаемым вопросам. Ожидается, что брифинг по итогам встречи Си Цзиньпина и Моди будет проведен МИД Китая в субботу во второй половине дня по местному времени.

С начала июня 2017 года наблюдалось обострение обстановки на китайско-индийской границе, между военнослужащими Индии и Китая происходили стычки. Позже стороны постарались снизить остроту ситуации.