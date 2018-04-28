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Моди поблагодарил Си Цзиньпина за встречу и плодотворные переговоры
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Моди поблагодарил Си Цзиньпина за встречу и плодотворные переговоры 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 28 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем сообщении в Twitter поблагодарил председателя КНР за организацию неформальной встречи. Как отметил в субботу глава индийского правительства, лидеры двух стран провели «плодотворные переговоры» по двусторонним и международным вопросам.
"Рад встрече с Си Цзиньпином в городе Ухань. Наши переговоры были обширными и плодотворными", — указал он. «Мы обсудили усиление индийско-китайских отношений, а также другие вопросы глобального характера», — отметил Моди. В другом сообщении индийский премьер поблагодарил Си Цзиньпина за то, что тот лично сопроводил его при посещении исторического музея в провинции Хубэй, назвав это «прекрасным жестом».
Общение Си Цзиньпина и Моди носит подчеркнуто неформальный характер. В пятницу они посетили музей, провели пешую прогулку вблизи резиденции индийского гостя, а затем совершили поездку на прогулочном судне. В первый день лидеры провели вместе по меньшей мере несколько часов: сначала у них была личная встреча, на которой присутствовали только переводчики, а вечером они провели двусторонние переговоры с участием членов делегаций.
Китайская пресса пока не приводит каких-либо высказываний двух лидеров по существу переговоров и избегает углубленных комментариев по обсуждаемым вопросам. Ожидается, что брифинг по итогам встречи Си Цзиньпина и Моди будет проведен МИД Китая в субботу во второй половине дня по местному времени.
С начала июня 2017 года наблюдалось обострение обстановки на китайско-индийской границе, между военнослужащими Индии и Китая происходили стычки. Позже стороны постарались снизить остроту ситуации.
В 1962 году между Индией и Китаем произошел вооруженный пограничный конфликт. Пекин до сих пор выдвигает претензии на 3,5 тыс. кв. км территории индийского приграничного штата Аруначал-Прадеш. Нью-Дели в свою очередь считает, что КНР «незаконно оккупирует» более 43 тыс. кв. км индийского штата Джамму и Кашмир.
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