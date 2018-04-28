Премьер Сингапура считает, что АСЕАН должна открывать новые сферы сотрудничества

СИНГАПУР , 28 апреля. / ТАСС /. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должна находить новые сферы и возможности, чтобы оставаться центральной движущей силой в регионе, которая одновременно может отвечать на вызовы современности. Об этом заявил в субботу премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун на встреч глав государств организации.

"АСЕАН сможет сохранить свою центральную роль, только если будет проделана значительная работа, если члены Ассоциации будут придерживаться общих ценностей", — сказал глава правительства, который является председателем в организации в 2018 году. По его словам, «необходимы новые сферы взаимодействия между государствами».

Премьер отметил, что именно «АСЕАН принадлежит центральная, руководящая роль на фоне глобальных вызовов современности». К их числу Ли Сянь Лун отнес «усиление мощи и влияние новых держав — Индии и Китая », а также «вызывающие серьезную обеспокоенность торговые разногласия между США и КНР».

Канцелярия сингапурского премьера ранее сообщала, что основными темами нынешнего саммита АСЕАН станут вопросы инновационного развития, кибербезопасности. Как ожидается, участники саммита также обменяются мнениями о территориальных спорах в Южно-Китайском море и ситуации на Корейском полуострове.