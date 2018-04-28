Ещё
Премьер Сингапура считает, что АСЕАН должна открывать новые сферы сотрудничества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Сингапура считает, что АСЕАН должна открывать новые сферы сотрудничества 

ТАСС 1 час назад
СИНГАПУР, 28 апреля. /ТАСС/. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должна находить новые сферы и возможности, чтобы оставаться центральной движущей силой в регионе, которая одновременно может отвечать на вызовы современности. Об этом заявил в субботу премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун на встреч глав государств организации.
"АСЕАН сможет сохранить свою центральную роль, только если будет проделана значительная работа, если члены Ассоциации будут придерживаться общих ценностей", — сказал глава правительства, который является председателем в организации в 2018 году. По его словам, «необходимы новые сферы взаимодействия между государствами».
Премьер отметил, что именно «АСЕАН принадлежит центральная, руководящая роль на фоне глобальных вызовов современности». К их числу Ли Сянь Лун отнес «усиление мощи и влияние новых держав — Индии и Китая», а также «вызывающие серьезную обеспокоенность торговые разногласия между США и КНР».
Канцелярия сингапурского премьера ранее сообщала, что основными темами нынешнего саммита АСЕАН станут вопросы инновационного развития, кибербезопасности. Как ожидается, участники саммита также обменяются мнениями о территориальных спорах в Южно-Китайском море и ситуации на Корейском полуострове.
В состав Ассоциации входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Однако в нынешний раз встречу пропустят малайзийский премьер-министр Наджиб Разак, который участвует в кампании по выборам в парламент, а также государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи.
ТАСС: последние новости
Мун Чжэ Ин объявил о начале процесса полной денуклеаризации Корейского полуострова СМИ: КНДР и Южная Корея собираются положить конец войне в 2018 году Си Цзиньпин: сотрудничество Китая и Индии будет иметь всемирное значение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост282
Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»110
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт62
Курсант в РФ посадил самолет без шасси и двигателя93
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»94
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение