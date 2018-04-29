На саммите лидеров Южной Кореи и КНДР затронули вопрос о похищенных японцах

"Господин Мун (Чжэ Ин — ред.) сказал, что в ходе переговоров с председателем Ким Чен Ыном затронул вопрос отношений Японии и КНДР, проблему похищенных японских граждан и что стороны обсудили видение Японии. Я пока не могу привести вам детали", — сказал Абэ журналистам по итогам телефонного разговора с президентом Южной Кореи. Трансляция велась телеканалом NHK.

Премьер Японии подчеркнул, что хотел бы выразить благодарность Мун Чжэ Ину за то, что тот с искренностью подошел к выполнению достигнутых между ними договоренностей по содействию в разрешении существующих вопросов между Пхеньяном и Токио.

В пятницу, 27 апреля, состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

В 1970-е и 1980-е годы КНДР тайно вывезла на территорию страны несколько граждан Японии, чтобы использовать их в шпионских целях. Часть из них вернулась в Японию, однако в Токио не считают вопрос закрытым и настаивают на прояснении всех обстоятельств похищений и поиске остальных пропавших без вести японцев. КНДР со своей стороны считает вопрос решенным.