Глава МОК: спорт помог КНДР и Южной Кореи перейти от конфронтации к диалогу

"Часто говорят, что международные отношения — это жесткая реальная политика, и потому некоторых может удивить тот факт, что именно сила спорта помогла КНДР и Республике Корея перейти от конфронтации к диалогу.

Историческим событием зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане стали те минуты церемонии открытия, когда спортсмены КНДР и Республики Корея шагали рядом как одна сборная под общим Флагом Объединения.

Разумеется, это произошло не по случайности, а стало результатом начатых в 2014 году Международным олимпийским комитетом долгих переговоров с привлечением государственных структур на высшем уровне", — сказал Бах.

Ранее сообщалось, что глава МОК и Ким Чен Ын встретились «в теплой и дружественной атмосфере».