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Глава МОК: спорт помог КНДР и Южной Кореи перейти от конфронтации к диалогу
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Глава МОК: спорт помог КНДР и Южной Кореи перейти от конфронтации к диалогу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал встречу глав КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Муна Джэина. Слова функционера приводит "Советский спорт".
"Часто говорят, что международные отношения — это жесткая реальная политика, и потому некоторых может удивить тот факт, что именно сила спорта помогла КНДР и Республике Корея перейти от конфронтации к диалогу.
Историческим событием зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане стали те минуты церемонии открытия, когда спортсмены КНДР и Республики Корея шагали рядом как одна сборная под общим Флагом Объединения.
Разумеется, это произошло не по случайности, а стало результатом начатых в 2014 году Международным олимпийским комитетом долгих переговоров с привлечением государственных структур на высшем уровне", — сказал Бах.
Ранее сообщалось, что глава МОК и Ким Чен Ын встретились «в теплой и дружественной атмосфере».
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Стало известно, когда глава Южной Кореи приедет в КНДР Автомобиль Ким Чен Ына во время визита в Южную Корею сопровождали 12 бегущих охранников Абэ сообщил, когда будет возможен диалог с КНДР
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