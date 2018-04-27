Лидеры КНДР и Южной Кореи посадили дерево

Как пояснили ранее организаторы саммита, сосна символизирует мир и процветание.

Лидеры присыпали сосну почвой с горы Пэктусан в КНДР, и с горы Халласан на южнокорейском острове Чежудо.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.