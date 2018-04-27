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Лидеры КНДР и Южной Кореи посадили дерево
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Лидеры КНДР и Южной Кореи посадили дерево 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Korea Summit Press Pool
Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приняли участие в церемонии посадки в Пханмунджоме сосны, выросшей в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война, передает корреспондент РИА Новости.
Как пояснили ранее организаторы саммита, сосна символизирует мир и процветание.
Лидеры присыпали сосну почвой с горы Пэктусан в КНДР, и с горы Халласан на южнокорейском острове Чежудо.
В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
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