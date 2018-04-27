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Автомобиль Ким Чен Ына сопровождали 12 бегущих охранников
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Автомобиль Ким Чен Ына сопровождали 12 бегущих охранников 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Российская Газета
Автомобиль с Ким Чен Ыном, который отправился на обед по окончании первой части переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, трусцой сопровождали 12 охранников.
Ожидается, что после трапезы Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын примут участие в церемонии высадки сосны, символизирующей мир и процветание Корейского полуострова.
Руководители Северной Кореи и Республики Корея 27 апреля обсуждают вопросы улучшения двусторонних отношений, мира и перспектив воссоединения. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин стали первыми лидерами своих стран, символически побывавшими на территории друг друга.
Необходимо отметить, что кроме Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина в переговорах принимают участие их помощники. Среди них и младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, которая ведет запись беседы.
Ранее сообщалось, что в ходе беседы Мун Чжэ Ин предложил Ким Чен Ыну соединить железные дороги двух Корей, чтобы можно было свободно путешествовать.
Кроме того, лидеры договорились, что Ким Чен Ын посетит Сеул, а Мун Чжэ Ин — священную для всех корейцев гору Пэктусан.
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