Автомобиль Ким Чен Ына сопровождали 12 бегущих охранников

Ожидается, что после трапезы Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын примут участие в церемонии высадки сосны, символизирующей мир и процветание Корейского полуострова.

Руководители Северной Кореи и Республики Корея 27 апреля обсуждают вопросы улучшения двусторонних отношений, мира и перспектив воссоединения. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин стали первыми лидерами своих стран, символически побывавшими на территории друг друга.

Необходимо отметить, что кроме Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина в переговорах принимают участие их помощники. Среди них и младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, которая ведет запись беседы.

Ранее сообщалось, что в ходе беседы Мун Чжэ Ин предложил Ким Чен Ыну соединить железные дороги двух Корей, чтобы можно было свободно путешествовать.