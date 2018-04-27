Ким Чен Ын сам напомнил Мун Чжэ Ину об инциденте на острове Йонпхендо

"Я думаю, что на нашу сегодняшнюю встречу надеялись те, кто опасался удара со стороны северокорейской армии, в том числе перемещенные и похищенные граждане, жители острова Йонпхёндо", — приводит слова Ким Чен Ына представитель администрации президента Южной Кореи.

"Хорошо бы, если по этому драгоценному случаю между Севером и Югом были залечены раны", — сказал Ким Чен Ын.

Как сообщалось ранее, во время инцидента 2010 года остров Йонпхёндо, расположенный всего в 4,5 километра от северокорейского острова Кальдо в Желтом море, был обстрелян войсками КНДР. Это произошло во время учений Южной Кореи. В результате обстрела, как сообщалось ранее, погибли двое южнокорейских военнослужащих, 17 были ранены.