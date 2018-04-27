Ким Чен Ын сам напомнил Мун Чжэ Ину об инциденте на острове Йонпхендо 

КОЯН (Южная Корея), 27 апр — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын сам напомнил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину об инциденте на южнокорейском острове Йонпхёндо, который был обстрелян с Севера в 2010 году, сообщил журналистам на брифинге представитель администрации Республики Корея.
"Я думаю, что на нашу сегодняшнюю встречу надеялись те, кто опасался удара со стороны северокорейской армии, в том числе перемещенные и похищенные граждане, жители острова Йонпхёндо", — приводит слова Ким Чен Ына представитель администрации президента Южной Кореи.
"Хорошо бы, если по этому драгоценному случаю между Севером и Югом были залечены раны", — сказал Ким Чен Ын.
Как сообщалось ранее, во время инцидента 2010 года остров Йонпхёндо, расположенный всего в 4,5 километра от северокорейского острова Кальдо в Желтом море, был обстрелян войсками КНДР. Это произошло во время учений Южной Кореи. В результате обстрела, как сообщалось ранее, погибли двое южнокорейских военнослужащих, 17 были ранены.
По утверждению Южной Кореи, северные корейцы выпустили около сотни снарядов по базе ВВС. Генштаб Корейской народной армии выступил с собственной версией событий, обвинив в «провокации» южан и заявив, что, «несмотря на предупреждения», Южная Корея вела огонь в направлении водного пространства КНДР.