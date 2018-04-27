Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

Факт возобновления прямого диалога между КНДР и Республикой Корея внушает оптимизм, так как альтернативы ему не существует. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Сам факт возобновления прямого диалога внушает оптимизм, ведь альтернативы ему не существует, и любые попытки разговаривать друг с другом с позиций силы по определению обречены на провал", — прокомментировал сенатор историческую встречу на межкорейской границе в местечке Пханмунчжом.

Косачев добавил, что, "разумеется, оценивать результаты встречи будет возможным только по окончании переговоров".