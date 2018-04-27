Кореи помирились

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Южная Корея и КНДР прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Korea Summit Press Pool / Getty Images
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердили, что общей целью двух стран является проведение процесса денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом говорится в совместной декларации, распространенной в пятницу по итогам их саммита.
"Юг и Север подтвердили, что их общей целью является проведение полной денуклеаризации на Корейском полуострове. Юг и Север договорились предпринимать активные действия для сотрудничества с международным сообществом в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова", — говорится в документе.
В декларации указано, что Южная Корея и КНДР прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга. Страны продолжат активный диалог на высшем уровне.
Военные Южной Кореи и КНДР также договорились поддерживать постоянный контакт, в том числе на уровне глав оборонных ведомств. Кроме того, будет создан совместный пункт оперативной связи в Кэсоне.
Согласно декларации, страны договорились решать и гуманитарные проблемы, включая проблему воссоединения корейских семей.
Помимо прочего, КНДР и Южная Корея договорились начать работу для соединения железных дорог двух стран.
Уточняется, что КНДР, Южная Корея и США в перспективе будут продвигать проведение трех— или четырехстороннего саммита для установления твердого мира.
ТАСС: последние новости
Эксперт: успех межкорейского саммита зависит от вопроса о денуклеаризации Авто Ким Чен Ына, отправившегося на обед, сопровождали 12 бегущих охранников Косачев считает, что сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм
Комментарии98  Ещё 46 источников 
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