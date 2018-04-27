Кореи помирились

Южная Корея и КНДР прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердили, что общей целью двух стран является проведение процесса денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом говорится в совместной декларации, распространенной в пятницу по итогам их саммита.

"Юг и Север подтвердили, что их общей целью является проведение полной денуклеаризации на Корейском полуострове. Юг и Север договорились предпринимать активные действия для сотрудничества с международным сообществом в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова", — говорится в документе.

В декларации указано, что Южная Корея и КНДР прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга. Страны продолжат активный диалог на высшем уровне.

Военные Южной Кореи и КНДР также договорились поддерживать постоянный контакт, в том числе на уровне глав оборонных ведомств. Кроме того, будет создан совместный пункт оперативной связи в Кэсоне.

Согласно декларации, страны договорились решать и гуманитарные проблемы, включая проблему воссоединения корейских семей.

Помимо прочего, КНДР и Южная Корея договорились начать работу для соединения железных дорог двух стран.