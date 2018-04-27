По словам чиновника, который раскрыл содержание тех моментов диалога, которые прошли без участия журналистов, после пересечения границы был следующий эпизод. Мун выразил сожаление по поводу того, что почетный караул с воинами в традиционных одеждах пришлось сократить, так как не позволяют условия границы.
"Многим иностранцам нравится наш почетный караул. Жаль, что не получается здесь показать в полной мере. Вот если бы вы приехали к нам в Чхонвадэ (комплекс администрации президента РК в Сеуле — прим. «РГ»), то мы бы вам полностью все показали", — сказал Мун. На что Ким Чен Ын сразу откликнулся, приняв приглашение посетить столицу Южной Кореи: «Если вы пригласите, чтоб показать, то я когда угодно приеду к вам», — сказал лидер КНДР.
Далее в ходе беседы Мун Чжэ Ин выразил желание побывать на священной для всех корейцев горе Пэктусан, которая находится на границе Китая и КНДР. При этом Мун подчеркнул, что хотел бы побывать со стороны Севера, заехав через Пхеньян. Ким Чен Ын пообещал организовать поездку и сделать все возможное, чтобы она была максимально комфортабельной.