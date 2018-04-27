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Ким Чен Ын согласился посетить Сеул, а Мун Чжэ Ин — гору Пэктусан
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Ким Чен Ын согласился посетить Сеул, а Мун Чжэ Ин — гору Пэктусан 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: Российская Газета
По словам чиновника, который раскрыл содержание тех моментов диалога, которые прошли без участия журналистов, после пересечения границы был следующий эпизод. Мун выразил сожаление по поводу того, что почетный караул с воинами в традиционных одеждах пришлось сократить, так как не позволяют условия границы.
"Многим иностранцам нравится наш почетный караул. Жаль, что не получается здесь показать в полной мере. Вот если бы вы приехали к нам в Чхонвадэ (комплекс администрации президента РК в Сеуле — прим. «РГ»), то мы бы вам полностью все показали", — сказал Мун. На что Ким Чен Ын сразу откликнулся, приняв приглашение посетить столицу Южной Кореи: «Если вы пригласите, чтоб показать, то я когда угодно приеду к вам», — сказал лидер КНДР.
Далее в ходе беседы Мун Чжэ Ин выразил желание побывать на священной для всех корейцев горе Пэктусан, которая находится на границе Китая и КНДР. При этом Мун подчеркнул, что хотел бы побывать со стороны Севера, заехав через Пхеньян. Ким Чен Ын пообещал организовать поездку и сделать все возможное, чтобы она была максимально комфортабельной.
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