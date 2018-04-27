Ким Чен Ын согласился посетить Сеул, а Мун Чжэ Ин — гору Пэктусан

По словам чиновника, который раскрыл содержание тех моментов диалога, которые прошли без участия журналистов, после пересечения границы был следующий эпизод. Мун выразил сожаление по поводу того, что почетный караул с воинами в традиционных одеждах пришлось сократить, так как не позволяют условия границы.