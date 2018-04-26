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В Пакистане заявили, что не строят враждебных планов против других стран
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В Пакистане заявили, что не строят враждебных планов против других стран 

РИА Новости 1 час назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр — РИА Новости. Исламабад не имеет враждебных намерений в отношении какой-либо из стран и стремится развивать сотрудничество с региональными партнерами, основанное на равенстве суверенитетов, говорится в распространенном сообщении Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR).
Сообщение было опубликовано по итогам прошедшей накануне встречи командующего сухопутными войсками Пакистана генерала Камала Баджвы с начальником российского Генштаба генералом армии Валерием Герасимовым.
"Командующий сухопутными войсками заявил, что Пакистан стремится перестать быть частью бесперспективной динамики холодной войны, которая по-прежнему превалирует в Южной Азии. Мы не строим враждебных планов в отношении какой-либо страны и будем продолжать работу в рамках региональной кооперации, основанной на равенстве суверенитетов и общем прогрессе через взаимодействие", — сказано в сообщении ISPR.
Как сообщили в ведомстве, на встрече в российской столице командующие РФ и Пакистана обсуждали «вопросы региональной безопасности, стабильности и двустороннего сотрудничества в сфере безопасности».
"Генерал Герасимов положительно оценил успехи Пакистана в борьбе с терроризмом. Он заявил, что Россия поддерживает усилия Пакистана по достижению мира в Афганистане и стремится содействовать достижению этой цели. Генерал Баджва заявил, что Пакистан приветствует любую инициативу, которая поможет вернуть мир и безопасность в Афганистан, так как это пойдет на благо всему региону", — отмечается в сообщении ISPR.
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