Ещё
Глава Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня призвал людей по обе стороны Тайваньского пролива содействовать мирному развитию межбереговых отношений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня призвал людей по обе стороны Тайваньского пролива содействовать мирному развитию межбереговых отношений 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 26 апреля /Синьхуа/ — Глава Канцелярии ЦК КПК по работе с Тайванем и Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Лю Цзеи в среду призвал людей из всех кругов общества по обе стороны Тайваньского пролива содействовать мирному развитию межбереговых отношений и воссоединению Родины.
С таким заявлением Лю Цзеи выступил во время встречи с делегацией тайваньских бизнесменов, возглавляемой спецсоветником председателя партии Гоминьдан и главой департамента партии по делам материкового Китая Чжоу Цзисяном.
Лю Цзеи в очередной раз подтвердил приверженность «консенсусу 1992 года», отражающему принцип одного Китая и противодействие сепаратистской деятельности за «независимость Тайваня».
"Они также должны активизировать межбереговые обмены и сотрудничество в различных сферах и работать на благо соотечественников двух берегов пролива", — подчеркнул чиновник. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
В Центральном Китае состоится встреча Си Цзиньпина с премьер-министром Индии Ли Кэцян направил поздравительную телеграмму новому премьер-министру Азербайджана Новрузу Мамедову Срочно: Начала работу горячая линия между лидерами Республики Корея и КНДР -- "Чхонвадэ"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе104
В провале Су-57 обвинили F-35729
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии3
США объяснили взлом генконсульства РФ105
Украина взялась за российские корабли322
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение