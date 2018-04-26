Глава Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня призвал людей по обе стороны Тайваньского пролива содействовать мирному развитию межбереговых отношений

Пекин, 26 апреля / Синьхуа / — Глава Канцелярии ЦК КПК по работе с Тайванем и Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Лю Цзеи в среду призвал людей из всех кругов общества по обе стороны Тайваньского пролива содействовать мирному развитию межбереговых отношений и воссоединению Родины.

С таким заявлением Лю Цзеи выступил во время встречи с делегацией тайваньских бизнесменов, возглавляемой спецсоветником председателя партии Гоминьдан и главой департамента партии по делам материкового Китая Чжоу Цзисяном.

Лю Цзеи в очередной раз подтвердил приверженность «консенсусу 1992 года», отражающему принцип одного Китая и противодействие сепаратистской деятельности за «независимость Тайваня».

"Они также должны активизировать межбереговые обмены и сотрудничество в различных сферах и работать на благо соотечественников двух берегов пролива", — подчеркнул чиновник. -0-