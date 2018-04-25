Монголия поддерживает глобальную кампанию МСУОБ ООН по обеспечению устойчивости городов — вице-премьер У. Энхтувшин

Улан-Батор , 25 апреля / Синьхуа / — Монголия поддерживает глобальную кампанию Международной стратегии уменьшения опасности бедствий /МСУОБ/ ООН под названием «Обеспечение устойчивости городов», которая направлена на снижение рисков бедствий в городских районах и обеспечение их устойчивого развития. Об этом сегодня заявил вице-премьер страны Улзийсайханы Энхтувшин на Международной стратегической конференции азиатского партнерства по снижению риска стихийных бедствий, прошедшей с 24 по 25 апреля в Улан-Баторе.

Он подчеркнул, что Монголия работает над тем, чтобы создать более гибкий градостроительный план, поскольку она является первой азиатской страной, подключившей все свои города и центры аймаков к данной кампании.

Австралии, Японии, Лаоса, Малайзии, Мальдив, В мероприятии приняли участие более 120 человек из Китая КНДР , Индии, Индонезии Пакистана , Республики Корея, Таиланда Вьетнама , а также руководство Азиатского центра по обеспечению готовности к бедствиям и Бюро по снижению риска стихийных бедствий ООН.

В ходе конференции представители ряда стран ознакомили друг друга с тем, как реализуется Сендайская рамочная программа по снижению рисков бедствий на 2015-2030 годы и Азиатский региональный план, утвержденный в ходе предыдущей конференции, состоявшейся в Индии

Участники конференции также обменялись мнениями по вопросам подготовки и утверждения повестки дня второй Азиатской министерской конференции по снижению рисков бедствий 2018 года /AMCDRR/, которая состоится в Улан-Баторе 3-9 июля 2018 года.

В рамках нынешней двухдневной конференции были организованы пленарные заседания по проблемам в области снижения рисков бедствий. —0—