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Монголия поддерживает глобальную кампанию МСУОБ ООН по обеспечению устойчивости городов — вице-премьер У. Энхтувшин
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Монголия поддерживает глобальную кампанию МСУОБ ООН по обеспечению устойчивости городов — вице-премьер У. Энхтувшин 

ИА Синьхуа 1 час назад
Улан-Батор, 25 апреля /Синьхуа/ — Монголия поддерживает глобальную кампанию Международной стратегии уменьшения опасности бедствий /МСУОБ/ ООН под названием «Обеспечение устойчивости городов», которая направлена на снижение рисков бедствий в городских районах и обеспечение их устойчивого развития. Об этом сегодня заявил вице-премьер страны Улзийсайханы Энхтувшин на Международной стратегической конференции азиатского партнерства по снижению риска стихийных бедствий, прошедшей с 24 по 25 апреля в Улан-Баторе.
Он подчеркнул, что Монголия работает над тем, чтобы создать более гибкий градостроительный план, поскольку она является первой азиатской страной, подключившей все свои города и центры аймаков к данной кампании.
В мероприятии приняли участие более 120 человек из Китая, Австралии, КНДР, Индии, Индонезии, Японии, Лаоса, Малайзии, Мальдив, Пакистана, Республики Корея, Таиланда, Вьетнама, а также руководство Азиатского центра по обеспечению готовности к бедствиям и Бюро по снижению риска стихийных бедствий ООН.
В ходе конференции представители ряда стран ознакомили друг друга с тем, как реализуется Сендайская рамочная программа по снижению рисков бедствий на 2015-2030 годы и Азиатский региональный план, утвержденный в ходе предыдущей конференции, состоявшейся в Индии.
Участники конференции также обменялись мнениями по вопросам подготовки и утверждения повестки дня второй Азиатской министерской конференции по снижению рисков бедствий 2018 года /AMCDRR/, которая состоится в Улан-Баторе 3-9 июля 2018 года.
В рамках нынешней двухдневной конференции были организованы пленарные заседания по проблемам в области снижения рисков бедствий. —0—
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